“Ongelofelijk”: meer dan 1.000 jaar oude offergaven van de Maya’s ontdekt ADN

05 maart 2019

15u49

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben in een grot in de beroemde Mexicaanse ruïnestad van de Maya's, Chichén Itzá, meer dan duizend jaar oude vaartuigen en andere Precolumbiaanse objecten ontdekt. Archeoloog Guillermo de Anda spreekt van "buitengewoon materiaal dat enorm goed bewaard is gebleven".

De archeologen hadden de Balamkú-grot op het schiereiland Yucatán vorig jaar ontdekt op aanwijzing van omwonenden. Het bestaan van de grot, een uitgestrekt tunnelsysteem met verschillende zalen, was al langer bekend, maar niet gedocumenteerd. Bovendien was zij afgesloten, de toegang ertoe bevindt zich 24 meter onder de grond. De vorsers konden uiteindelijk binnengeraken via een amper halve meter hoge opening.

Watergod

“Wat wij aantroffen, was ongeschonden en ongelooflijk”, zegt archeoloog Guillermo de Anda. Ze ontdekten zeven offergaves, voornamelijk bestaande uit houders voor wierook en deels gebroken schepen uit keramiek met verkoolde resten, zaden, jade, mosselschelpen en kleine dierenbeenderen. De gevonden objecten stammen vermoedelijk uit de achtste tot de tiende eeuw. Volgens de Anda zijn het plengoffers voor de watergod Tláloc. De gaves doen vermoeden dat de regio destijds een lange tijd van droogte moet hebben gekend.

Nog maar een derde onderzocht

Tot dusver hebben de archeologen ongeveer een derde van de grot onderzocht. Een deel ervan staat onder water, waardoor voor verdere exploratie gedoken zal moeten worden.

De grot ligt ongeveer 2,7 kilometer ten oosten van de piramide Kukulkán, het hoofdgebouw van het tot het Unesco-werelderfgoed behorende complex. In 2015 werd onder Kukulkán een "cenote", een met zoet water gevuld hol, ontdekt. Yucatán is bezaaid met zulke grotten, die de kalksteenbodem doorboren en soms over kilometers afstand met elkaar verbonden zijn. Bij het al lang uitgestorven Maya-volk golden cenotes als heilige plaatsen, die gebruikt werden voor religieuze ceremonieën.