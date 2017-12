"Nu hebben we bewijs dat UFO's bestaan": VS-senator die onderzoeksprogramma opstartte, is blij dat geheim werd onthuld LB

15u51

Bron: KLAS Channel 8, Independent 36 US Department of Defence In 2014 werd een mysterieus vliegend object met een ongezien acceleratievermogen en zonder tekenen van voortstuwing gespot voor de kust van San Diego, zo maakte het Pentagon recent bekend. Wetenschap & Planeet De Verenigde Staten hebben nu "wetenschappelijke bewijzen" dat UFO's bestaan en dit dankzij het geheime onderzoeksprogramma dat het Pentagon jarenlang voerde. Dat zegt de voormalige senator die het intitiatief nam om zo'n programma te lanceren.

Harry Reid, voormalig Democratisch senator, lanceerde in 2007 het 'Advanced Aviation Threat Identification Programme' (AATIP) nadat hij daarvoor budget had verkregen. Die geheime afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie werd volgens het ministerie in 2012 stopgezet, maar volgens betrokkenen loopt het verder in een andere vorm. Hoe dan ook zorgde de geheime eenheid voor documenten waarin waarnemingen worden omschreven van vliegende toestellen die extreem hoge snelheden halen zonder evenwel een spoor van voortstuwing te vertonen.

"Mocht zo'n beweging plaatsvinden in wat wij tot onze beschikking hebben, zou iedereen in zo'n toestel meteen sterven", verklaarde Reid aan KLAS Channel 8, verwijzend naar de UFO die in 2014 voor de kust van San Diego werd gespot door twee gevechtspiloten van de Amerikaanse marine. "De inzittenden zouden de G-kracht niet overleven".

Op de voordien geheim gehouden beelden die recent door het defensieministerie werden vrijgegeven, is te zien hoe de piloten reageren op het mysterieuze vliegende toestel dat ze moesten gaan verkennen.

Commandant David Fravor en luitenant Jim Slaight voerden een routinevlucht uit tijdens een trainingsmissie toen ze de vraag kregen een ‘object’ te gaan onderzoeken. Het object was gespot door het oorlogsschip USS Princeton en vloog op een hoogte van 2.4 km. De Princeton spoorde toen al twee weken mysterieuze vliegende objecten op.

“Kijk eens naar dat ding, maat”, zegt één van de piloten in de clip. “Het is aan het draaien”. Aan The New York Times verklaarde Fravor dat het tuig ongeveer 12 meter lang was, “geen vleugels, rotor of uitlaatpluimen” had en “groot genoeg was om de zee te beroeren toen het 50 meter boven het water hing”. “Ik heb geen idee wat ik toen heb gezien, ik weet alleen dat het accelereerde als niets wat ik ooit heb gezien”.

Rusland, China en Japan

Volgens Reid, die bekendstaat om zijn fascinatie voor mogelijk buitenaards leven, nemen landen als Rusland, China en Japan UFO's ernstig en is het belangrijk dat de VS dat ook doen.

Toen hem werd gevraagd of hij blij is dat de waarnemingen openbaar werden gemaakt, zei hij: "Zeer blij, want nu hebben we wetenschappelijke bewijzen dat UFO's bestaan".

Reid verklaarde dat het opdoeken van AATIP werd ingegeven door de schrik van de spionagediensten dat de bevindingen op een dag op de voorpagina van een krant zouden belanden. Hij zei voorts dat sommige functionarissen religieuze bezwaren hadden tegen het onderzoeksprogramma.

Een groot deel van het jaarbudget van 22 miljoen dollar dat het AATIP ontving, ging naar een onderzoeksbedrijf van een vriend van Reid, de miljardair Robert Bigelow. Die zegt "absoluut overtuigd" te zijn dat UFO's onze planeet hebben bezocht. Reid ontkent dat het bedrijf van zijn vriend een voorkeursbehandeling kreeg.