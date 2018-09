"Nieuwe boorsporen gevonden na lek in capsule aan ruimtestation ISS" kg

14 september 2018

08u12

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Specialisten hebben nieuwe sporen van boorpraktijken in de capsule Sojoez MS-09 gevonden, dat aan het Internationaal Ruimtestation ISS hangt. Dat heeft een niet nader genoemde bron uit de Russische raket-en ruimtevaartindustrie vrijdag aan het Russische staatspersbureau Tass gezegd. Het gaat niet om een nieuw lek.

Eind augustus werd een gaatje van 2 mm ontdekt in de wand van de Sojoez MS-09 die voor bemand transport naar en van de spacemeccano instaat. Er ontsnapte even zuurstof uit het ISS, maar al snel werd het gat gedicht. De zes opvarenden waren en zijn niet in gevaar. De oorzaak van het gaatje, in een deel van de Sojoez dat niet naar de Aarde terugkeert, is nog steeds niet gekend, hoewel allerhande speculaties de ronde deden. Zo wordt gedacht dat het gaatje het gevolg is van een boor.



"Er zijn niet alleen binnen de leefruimte van het ruimtetuig sporen van boren gevonden, maar ook op het scherm van het schild, aan de buitenzijde, dat tegen meteorieten moet beschermen en dat zich 15 mm van de drukromp bevindt", aldus de bron.

Net na assemblage of in testruimte

Bij het boren is door de drukromp gegaan en is de niet-gasdichte wand geraakt, luidde het ook. Een andere bron uit de ruimtevaartindustrie zegt dat die niet-gasdichte bescherming tegen meteorieten wordt aangebracht voor de finale assemblage van de Sojoez. In die werkplaats is het ruimtetuig gedetailleerd gefotografeeerd. Er zijn geen sporen van boren of een gaatje gevonden, en dus moet het boren later hebben plaatsgevonden, zei de bron. Ook het meteorietenschild is voor plaatsing gefotografeerd en daar was ook niets aan te zien.

Het ruimtetuig kan dus ofwel tijdens het allerlaatste assemblagewerk of tijdens zijn negentig dagen durend verblijf in de testruimte beschadigd zijn geraakt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit tijdens het transport naar de lanceerbasis Bajkonoer of daar gebeurde.

Tass kon geen bevestiging krijgen van de nieuwe informatie.

Maar een ander staatspersbureau, Sputnik News, meldde op gezag van een eveneens niet nader genoemde bron uit de Russische raket- en ruimtevaartindustrie dat er geen nieuwe lekken zijn gevonden.