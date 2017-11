“Man die trouwt met vrouw die eigen achternaam wil houden na huwelijk, aanzien als minder mannelijk” Koen Van De Sype

Mannen die trouwen met een vrouw die haar eigen achternaam wil houden na het huwelijk, worden als minder mannelijk gezien. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Nevada ontdekt.

Ze voerden drie verwante onderzoeken uit in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Doel was de impact te meten van de beslissing van een vrouw om haar achternaam te behouden op de perceptie van haar man. De resultaten werden pas gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Sex Roles.

Ambitieus

De eerste twee studies van Rachael Robnett ontdekten dat als de achternaam van de man verschilde van die van zijn vrouw, hij vaker omschreven werd in termen die zijn mannelijkheid ontkrachtten en zijn vrouwelijke kenmerken beklemtoonden. Eerder onderzoek toonde ook al aan dat vrouwen die hun eigen achternaam hielden een hele reeks voordelen genoten, zoals een hogere sociale status en de perceptie dat ze sterker waren, ambitieus en assertief. Heel anders dan de traditionelere perceptie van vrouwen als lief, zorgend maar ook machteloos.

De derde studie toonde aan dat mannen die rotsvast geloofden in traditionele genderrollen meer bevooroordeeld waren tegenover echtgenoten die niet dezelfde achternaam hadden als hun vrouw. En dat ze hen als minder krachtig zagen. “Eerder onderzoek had al aangetoond dat deze mannen negatief stonden tegen vrouwen die de traditionele genderrollen aan hun laars lapten, maar onze studie toont nu ook aan dat het ook een weerslag heeft op hun echtgenoten”, aldus Robnett.