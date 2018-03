'Mad' Mike Hughes neemt - met enige moeite - eerste horde en schiet zichzelf de lucht in om te bewijzen dat de aarde plat is TT

25 maart 2018

21u37

Bron: Bild, Reuters 9 Wetenschap & Planeet Enige toewijding moeten ook wij hem nageven, al zouden sommigen het toch vooral omschrijven als "zot zijn doet geen zeer". Maar 'Mad' Mike Hughes is er gisteren na maanden proberen wel in geslaagd zich met zijn zelfgemaakte raket Liberty One de lucht in te schieten in een poging te bewijzen dat de aarde plat is. Al strandde zijn lancering wel al op 550 meter hoogte, en heeft de Amerikaan nog altijd geen zekerheid.

Al zijn hele leven is de 61-jarige 'Mad' Mike bezig met wetenschap, of beter gezegd: met het ontkrachten van de wetenschap. De ietwat excentrieke Californiër is er heilig van overtuigd dat de aarde plat is en heeft er alles voor over om dat te bewijzen. Duizenden en duizenden dollars al stak hij in zijn project om een eigen stoomraket te bouwen waarmee hij de ruimte in kan, zodat hij met eigen ogen kan vaststellen dat de aarde geen bol is, maar een platte schijf.

Gisteren was het eindelijk zover: in de Mojave-woestijn, bijgestaan door sympathisanten, hees Mike zich zijn ruimtepak en raket, die klaarstond tegen zijn zelfgemaakt lanceerplatform tegen zijn mobilhome. De raket schoot als een pijl uit een boog omhoog, haalde een snelheid van meer dan 500 kilometer per uur en werd uiteindelijk 550 meter hoger ingehaald door de zwaartekracht.

Mike ontplooide daarop zijn eerste parachute, dwarrelde naar beneden en probeerde uiteindelijk nog een tweede parachute te openen omdat hij nog altijd te snel daalde. Met een smak kwam de raket weer op de grond.

"Nu kan ik mijn katten weer terugzien"

De onfortuinlijke bijna-ruimtevaarder liep bij de landing lichte verwondingen aan de rug op. Hij werd op een draagberrie afgevoerd en kon nog uitbrengen dat hij, ook al had hij rugpijn, "naar huis kan, iets eten en mijn katten terugzien".

De lancering van de Liberty One stond oorspronkelijk voor november gepland, maar kon door technische problemen toen niet doorgaan. Ook eerdere pogingen begin dit jaar mislukten. De lancering van gisteren is zeker geen eindpunt, maakte Mike zich sterk, integendeel. Dit is pas het begin van een reeks lanceringen die hem uiteindelijk echt wel in de ruimte zullen brengen. Hij wil nu een "ballonraket" bouwen, waarmee hij met een gasballon tot in de atmosfeer wil vliegen en van daaruit een raket wil lanceren richting de ruimte.

Al in 2014 schoot Mike zichzelf de lucht in, zijn poging toen strandde op 400 meter hoogte. Ook toen had hij drie dagen nodig om op zijn positieven te komen.