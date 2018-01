‘Pacemaker’ in hersenen moet depressies onderdrukken ‘Slim’ implantaat houdt hersenen op het juiste spoor Redactie

16u43 5 Shutterstock Wetenschap & Planeet Onderzoek betaald door het Pentagon zou kunnen leiden tot een hersenimplantaat dat helpt bij psychische problemen zoals depressie. Maar er is misschien ook reden tot ongerustheid over de technologie.

Implantaten in de hersenen worden vandaag al gebruikt, onder meer om de ziekte van Parkinson te behandelen. Een elektrode ingeplant in het juiste deel van de hersenen prikkelt het brein elektrisch — een soort pacemaker voor de hersenen. De techniek, zogeheten ‘diepe hersenstimulatie’, wordt ook uitgeprobeerd tegen chronische depressie, maar daarbij zijn de resultaten tot nu toe minder overtuigend.

Daar zou een nieuwe variant van de techniek verandering in kunnen brengen, hopen twee Amerikaanse teams hersenonderzoekers, een van de University of California in San Francisco en een van het Massachusetts General Hospital in Boston.

