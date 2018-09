"Lek in capsule die aan ruimtestation ISS hangt mogelijk kwaad opzet" TTR

04 september 2018

14u01

Bron: Belga, ANP 1 Wetenschap & Planeet Rusland heeft vandaag een onderzoek opgestart naar een lek in capsule die aan het Internationaal Ruimtestation ISS hangt. Door een gaatje in de wand was de druk aan boord vorige week donderdag een beetje weggevallen . Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos sluit ondertussen niet uit dat iemand bewust een gat in de capsule zou hebben gemaakt.

Eind vorige week was er in het ISS een noodsituatie omdat er zuurstof lekte uit een scheurtje van ongeveer twee mm in de Sojoez-MS-09 die aan de spacemeccano hangt, en die voor transport naar en van het ISS zorgt. Aanvankelijk dacht men dat het gat door de inslag van een micrometeoriet was veroorzaakt. Vandaag sloot directeur-generaal Dmitri Rozogin van Roscosmos die verklaring al uit.



Daarna opperde hij menselijk falen, bijvoorbeeld bij raketbouwer Energija of bij tests op de lanceerbasis Bajkonoer. Uiteindelijk sloot Rozogin zelfs het bewust veroorzaken van een lek niet uit.

"Doelbewuste interventie"

Er zijn volgens de topman van de Russische ruimtevaart meerdere pogingen geweest om van binnenuit een gat te maken in de Sojoez die aan het Russische segment van het ISS hangt. "Wij onderzoeken de versie van een op de Aarde (veroorzaakt probleem), want er zijn sporen van een boor die door de wand is gegaan. Maar er is ook een ander versie die wij niet uitsluiten: een doelbewuste interventie in de ruimte."

Het door Russische kosmonauten uiteindelijk gedicht gat lijkt door een "weifelende hand" te zijn veroorzaakt, aldus Rozogin. "Waar gaat het om, een fabricagefout of een doelbewuste daad", vroeg hij zich volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti af.

Plakband

Op de vraag waarom het scheurtje sinds de aankomst van de Sojoez in juni niet is opgemerkt, antwoordde Rozogin dan weer: "Stel dat een slordige werknemer een fout heeft gemaakt. Dan werd hij bang en dichtte hij het gat met speciale lijm. Het bleef lange tijd onopgemerkt. Dan droogde de lijm op en was ze weg".

Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is het scheurtje, in een deel van de Sojoez dat niet voor de terugkeer naar de Aarde bestemd is, aanvankelijk met thermoresistente plakband afgedicht geweest. Een Russische commissie moet uitklaren wie verantwoordelijk is. "We zullen het vinden", beloofde Rozogin.

Ondertussen zijn er verificaties bij alle ruimtetuigen van het type Sojoez en Progress (voor onbemand transport naar de ruimtekolos), zei een bron uit de Russische ruimtevaartsector aan Ria Novosti.

In het ISS wonen en werken momenteel twee Russen, drie Amerikanen en één Duitser van het Europese Ruimtevaartbureau ESA. De Amerikaan Drew Feustel is gezagvoerder. Als het gat niet werd gedicht, zou het ISS in achttien dagen tijd zonder zuurstof hebben gezeten en hadden alle bemanningsleden kunnen stikken.