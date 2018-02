“Aarde werd 12.800 jaar geleden geraakt door fragmenten komeet en impact was erger dan die van asteroïde die dino’s uitroeide” Koen Van De Sype

02 februari 2018

17u02

Bron: University of Kansas, Journal of Geology 5 Wetenschap & Planeet Mensen die 12.800 jaar geleden de ijstijd overleefden en uit hun schuilplaatsen kwamen toen de Aarde langzaam weer aan het opwarmen was, zullen snel weer beschutting hebben moeten zoeken toen er opeens gigantische vuurballen uit de hemel kwamen neergeregend. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Geology. Het zou om fragmenten hebben gegaan van een enorme komeet en de impact zou groter geweest zijn dan die van de asteroïde die de dinosaurussen uitroeide 65 miljoen jaar geleden.

Na de impact volgden schokgolven en vuur verspreidde zich over het land. Volgens de studie zou op die manier 10 procent van de totale aardoppervlakte opgegaan zijn in vlammen, wat overeenkomt met 10 miljoen vierkante kilometer. Er kwam stof in de atmosfeer terecht en die sneed het zonlicht af.

Planten

Daardoor koelde het klimaat weer af. Planten stierven, voedselbronnen raakten uitgeput en de gletsjers wonnen opnieuw terrein. De stromingen in de oceanen veranderden en er ontstond een toestand die weer aan de voorbije ijstijd deed denken. En nog 1.000 jaar zou duren.

Uiteindelijk werd het opnieuw warmer en de mens kwam weer tevoorschijn. In een wereld met veel minder grote dieren en een menselijke cultuur die er helemaal anders was gaan uitzien. (lees hieronder verder)

Dat is het verhaal dat geschetst wordt door de 24 onderzoekers die meeschreven aan de nieuwe studie. Onder meer emeritusprofessor fysica en astronomie Adrian Melott van de universiteit van Kansas, die nu aan de universiteit van Washburn werkt. “We deden metingen op meer dan 170 verschillende plaatsen ter wereld om tot onze conclusies te komen”, aldus Melott.

Volgens de studie zou de ramp veroorzaakt zijn toen de Aarde geraakt werd door fragmenten van een uiteenvallende komeet, die een diameter had van zo’n 100 kilometer (dat is ongeveer de afstand van Brugge tot Brussel). Ter vergelijking: de asteroïde die verantwoordelijk wordt geacht voor de uitroeiing van de dinosauriërs had een diameter van bijna 10 kilometer. Resten van die gigantische komeet zouden vandaag nog altijd door ons zonnestelsel vliegen.

Dennenwouden

“Onze hypothese is dat de komeet uiteengevallen was in kleinere stukken en dat die kleine stukken insloegen op de Aarde. Dat zou een ongeziene ramp veroorzaakt hebben”, aldus Melott. “Chemische resten van onder meer koolstofdioxide, nitraat en ammoniak suggereren dan een tiende van de Aarde in vlammen opging. De analyse van pollen wijst er ook op dat dennenwouden vervangen werden door populierenbossen, een boomsoort die vaak vrijgemaakte ruimten inneemt.”

Volgens de studie zou de impact het Jonge Dryas veroorzaakt hebben, de plotse koude periode die op de ijstijd volgde. Maar ook het verbranden van biomassa, het verdwijnen van een groot aantal grotere dieren op het einde van het pleistoceen en een terugval in de mensenpopulatie. Zij die de vreselijke inslagen overleefden, waren trouwens nog niet veilig.

Ozonlaag

“Onze berekeningen doen vermoeden dat de inslagen de ozonlaag fel verzwakten, waardoor onder meer een toename van huidkankers en andere gezondheidsproblemen ontstaan zullen zijn. Onze studie is nog altijd een hypothese, maar de gegevens die we verzamelden kunnen eigenlijk alleen maar verklaard worden door een zware kosmische inslag”, klinkt het nog.