"Klimaatverandering wellicht veel erger dan we dachten" Wetenschappers ontdekken fout in lezing van oceaantemperaturen Luc Beernaert

11u52

Bron: The Independent 17 photo_news Wetenschap & Planeet Volgens een nieuwe studie is de opwarming van de aarde wellicht veel erger dan we totnogtoe dachten. Wetenschappers ontdekten dat zeetemperaturen jarenlang fout werden gelezen, wat betekent dat de klimaatverandering veel sneller gaat dan voordien gedacht.

De nieuwe studie stelt dat de methodologie die wetenschappers gebruikten om de zeetemperatuur door de eeuwen heen te begrijpen op een vergissing berust. Ons begrip van de klimaatverandering zou daardoor fundamenteel fout zijn.

Kouder dan gedacht

Het nieuwe onderzoek stelt dat de oceanen honderden miljoenen jaren geleden veel kouder waren dan gedacht. Als dit klopt, betekent dit dat de opwarming van de aarde die we momenteel meemaken de ergste is van de voorbije 100 miljoen jaar en dus veel erger dan voordien werd becijferd.

Totnogtoe meenden wetenschappers dat de temperaturen van de diepzee en het oppervlak van de polaire oceaan 100 miljoen jaar geleden zo'n 15 graden hoger lagen dan vandaag. Maar in werkelijkheid bleven die temperaturen al die tijd relatief stabiel, wat de opwarming vandaag nog alarmerender maakt.

Sleutelrol

"Als we het bij het rechte eind hebben, ondermijnt onze studie decennia van klimaatonderzoek", stelt Anders Meibom, hoofd van het Labo voor Biologische Geochemie aan de universiteit van Lausanne. "Oceanen bedekken 70% van onze planeet en spelen een sleutelrol in het klimaat op aarde. De mate waarin hun temperaturen hebben gevarieerd is cruciaal om te begrijpen hoe ze zich gedragen en de gevolgen van de huidige klimaatverandering te voorspellen".

De vorsers menen dat wetenschappers belangrijke processen over het hoofd hebben gezien toen ze de temperatuur van de oceanen miljoenen jaren geleden berekenden. Daardoor dachten ze dat het zeewater warmer was dan in werkelijkheid het geval was.