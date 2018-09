"Klimaatverandering of opwarming van de aarde?": 5 vragen nu de hete zomer op zijn einde loopt AW

20 september 2018

13u20

Bron: NYT 1 Wetenschap & Planeet De zomer van 2018 zal er eentje zijn om niet snel te vergeten. Het was officieel de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. Veel zon en amper regen is iets wat we niet vaak meemaken in België, al is dat misschien anders in de toekomst. De aarde warmt immers op, maar hoe hard eigenlijk? We geven een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Klimaatverandering of opwarming van de aarde?

Je kan beide termen gebruiken als je de oorzaak van onze warme zomer wil aanduiden. Toch betekenen ze eigenlijk iets anders. De opwarming van de aarde is eigenlijk slechts een onderdeel van de klimaatverandering. De term klimaatverandering omkadert dus talrijke natuurverschijnselen waaronder het toenemend aantal natuurrampen.

Trump heeft een andere theorie bedacht voor de wisselwerking van beide termen. Hij meent dat wetenschappers niet langer ‘opwarming van de aarde’ zeggen omdat het tijdens de wintermaanden erg koud kan zijn. Daarom noemen ze het maar klimaatverandering. Maar dat zijn loze beschuldigingen, beide termen worden al enige tijd naast elkaar gebruikt.

Hoe hard warmt de aarde op?

Tussen 1880 en 2017 warmde de aarde op met ongeveer een graad. Dat lijkt niet zoveel, maar die ene graad brengt het een en ander teweeg. Zo startten de ijskappen te smelten, stijgt het zeeniveau, zullen er steeds meer hittegolven zijn zoals afgelopen zomer en zulke langdurige droogtes wisselen af met hevige regenval.

Wereldwijd wil men de opwarming beperken tot twee graden en streven naar een beperking van anderhalve graad. Maar wetenschappers vrezen dat het huidige beleid daar niet in zal slagen. Aangezien een graadje verschil al zoveel teweeg brengt, voorspelt dat dus niet veel goeds eenmaal de aarde met twee graden (of meer) opwarmt.

Wat is het broeikaseffect en wat heeft dat te maken met de opwarming van de aarde?

Het bestaan en de gevolgen van het broeikaseffect zijn al meer dan een eeuw bekend. Tijdens de 19e eeuw ontdekten wetenschappers namelijk dat bepaalde gassen in de lucht de hitte ‘vangen’. Broeikasgassen waaronder koolstofdioxide (CO2), houden de warmte van de zon vervolgens vast. Dat is goed want zonder die gassen zou de aarde te koud en onbewoonbaar zijn voor de mens. Het nadeel is echter de uitstoot van CO2 steeds groter is geworden waardoor het vangnet rondom de aarde te dik wordt. Daardoor warmt de aarde op.

Weten we zeker dat de mens verantwoordelijk is voor de toenemende CO2-uitstoot?

Dat spreekt eigenlijk voor zich. Er is intussen voldoende bewijsmateriaal dat aantoont dat de grootschalige uitstoot afkomstig is van de mens of menselijke activiteiten althans.

Zijn er geen enkele natuurlijke factoren verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde?

Nee. Dat zou eventueel wel kunnen als de zon bijvoorbeeld meer stralingen naar de aarde zou sturen. Dat is een piste die geologen onderzochten, maar die werd al snel opzijgeschoven. De opwarming gaat immers extreem snel op geologische tijdschaal, te snel om natuurlijke factoren als schuldenaar te kunnen aanduiden.