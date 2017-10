'Jeunen' is Vlaamse dialectwoord van het jaar TK

09u29

Bron: Belga 0 BELGA Wetenschap & Planeet 'Jeunen' is het Vlaamse dialectwoord van het jaar. Meer dan 17.000 mensen stemden de voorbije week voor het woord op de site van Radio 1. Jeunen is West-Vlaams en betekent 'plezier maken' en ook 'iemand iets gunnen'.

De speurtocht naar het favoriete woord of gezegde in het dialect was een organisatie van Radio 1 en De Standaard. Luisteraars konden kiezen uit tien woorden en gezegden. Maar liefst vier van die tien kwamen uit West-Vlaanderen: 'jeunen', 'zurkeltrutte', 'zieëmtote' en 'het zwin deur de bieten jagen'.

Uit het Antwerps waren 'apsjaar', 'chokkedeize' en 'zijn kas opfretten' geselecteerd. De Oost-Vlamingen kwamen met 'tsiepmuile' en 'zijn blaffeturen vallen toe' in de top tien. Uit Vlaams-Brabant werd 'dasjteren' gekozen. De Limburgers vielen uit de boot.