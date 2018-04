Nucleaire risico's Gesponsorde inhoud “Ik zit nog steeds met vragen over nucleaire risico en wil daar graag met iemand over praten. Kan dat?” Aangeboden door het Crisiscentrum

10 april 2018

Zit je nog steeds met vragen over nucleaire risico's? Of kamp je met bepaalde bezorgdheden? Dan zijn er verschillende kanalen waar je terechtkunt. Yves Stevens van het Crisiscentrum somt de mogelijke opties op.

De grootste informatiebron over nucleaire risico’s, is de centrale overheidswebsite www.nucleairrisico.be. Daar kom je te weten welke preventieve beschermingsmaatregelen je als burger kan nemen, maar ook wat de overheid allemaal doet, en welke risico’s er zoal bestaan.

Interactieve infosessies

“De komende weken en maanden worden er op vraag van steden en gemeenten in België ook informatiesessies georganiseerd”, zegt Yves Stevens, woordvoerder bij het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. “Een panel van experts geeft daarbij meer uitleg over onder meer het geactualiseerde nucleaire noodplan.”

In verschillende gemeenten rondom de 5 nucleaire sites in België zijn er al informatiesessies gepland. En dat aantal zal nog toenemen, volgens het Crisiscentrum. Wie zo’n infosessie wil bijwonen, kan gewoon langskomen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je vindt een overzicht van alle informatiesessies op www.nucleairrisico.be/info.

“De deelnemende gemeenten zullen hun inwoners op de hoogte brengen wanneer de sessies doorgaan. Naast het informatieve luik, zijn er ook interactieve momenten tijdens die infoavonden. Zo kunnen aanwezigen actief via hun smartphone deelnemen aan de sessie en hun kennis en/of bezorgdheden laten blijken. Uiteraard krijgen ze ook de kans om alle mogelijke vragen te stellen.”

Belangrijke websites

Los van die sessies, zijn er nog meer nuttige websites. Zo is het zeker aangewezen om een eigen noodplan op te stellen, beklemtoont Yves Stevens. Dat kan via www.mijnnoodplan.be. “Een noodplan dat jou en jouw familie helpt om snel én goed te reageren als er iets ernstigs gebeurt.” In 7 stappen kun je door vragen te beantwoorden een eigen noodplan opstellen, en meteen downloaden. Dat print je vervolgens uit, en hang je zichtbaar op in huis. Een kopie kan je bewaren op je smartphone.

Tot slot benadrukt Yves Stevens dat het ook belangrijk is om je te registreren op BE-Alert. “Correcte informatie tijdens een noodsituatie is heel erg belangrijk. Daardoor zul je minder snel in paniek raken of een foute reflex aannemen bij een eventuele ramp.”

Via BE-Alert krijg je rechtstreeks aanbevelingen van de overheid. Het is cruciaal dat je die instructies - wanneer nodig - strikt volgt: schuil, evacueer of neem bij een nucleair ongeval jodiumtabletten in. Dankzij BE-Alert weet je altijd perfect hoe je het best reageert op de specifieke noodsituatie.

