"Ik ben ouder dan 40. Mag ik jodiumtabletten slikken, of kan dat kwaad voor mijn gezondheid?"

10 april 2018

14u34 0 Wetenschap & Planeet De overheid stelt gratis jodiumtabletten ter beschikking aan de bevolking. Dat verkleint de kans op radioactieve besmetting bij een nucleair ongeval. Waarom precies? Wanneer mag je ze nemen? En wie mag ze nemen? We vroegen het aan Dr. Lodewijk Van Bladel.

In het uitzonderlijke geval van een nucleair ongeval kan er radioactief jodium vrijkomen. Via de lucht of voedsel kan dat vervolgens ons lichaam binnendringen. De schildklier absorbeert het jodium, wat de kans op onder meer kanker verhoogt.

Door op het juiste moment jodiumtabletten met niet-radioactief jodium in te nemen, geraakt de schildklier verzadigd, en neemt ze het radioactieve jodium niet langer op, weet Dr. Lodewijk Van Bladel, arts en deskundige stralingsbescherming bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). “Neem echter nooit op eigen initiatief jodiumtabletten in. Wacht op de aanbevelingen van de overheid.”

Hoe jonger, hoe vatbaarder

De gevoeligheid voor het ontwikkelen van schildklierkanker na blootstelling aan radioactief jodium neemt sterk af met de leeftijd. Vooral mensen jonger dan 18 en zwangere vrouwen zijn bij een nucleair ongeval gebaat bij het innemen van jodiumtabletten. “Zeker zuigelingen zijn uiterst gevoelig voor radioactief jodium. Peuters al iets minder en lagereschoolkinderen nog iets minder. Adolescenten zijn nog enigszins gevoelig.”

Eenmaal de 40 voorbij…

Voor mensen ouder dan 40 is het veelal overbodig om bij een nucleair ongeval jodiumtabletten te slikken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daarover onlangs een studie gepubliceerd, waaraan ook FANC heeft meegewerkt. “Daarin staat dat er bij mensen ouder dan 40 nauwelijks of geen verhoogd risico op schildklierkanker bestaat, wanneer ze blootgesteld worden aan radioactief jodium. Terwijl het risico op bijwerkingen bij gebruik van jodiumtabletten bij 40-plussers net toeneemt.”

Er bestaan slechts enkele uitzonderingen op die regel van ‘geen jodiumtabletten boven de 40’. Vrouwen ouder dan 40 die zwanger zijn of borstvoeding geven, nemen best wel jodiumtabletten in als de overheid daarom vraagt. “Dat is bedoeld om de foetus of zuigeling te beschermen.” De laatste uitzondering vormen mensen boven de 40 die blootgesteld kunnen worden aan zeer hoge dosissen radioactief jodium. “Denk aan medewerkers op de kerncentrales en hulpverleners.”

Extreem lang houdbaar

Jodiumtabletten zijn zeer lang houdbaar wanneer ze in hun ongeopende verpakking op de juiste manier bewaard worden. Dr. Lodewijk Van Bladel: “Zo lang je de tabletten afschermt van licht en vocht door ze intact in de verpakking te laten, kunnen ze makkelijk 20 tot 30 jaar mee. De datum op de verpakking is de productiedatum, en dus niet de vervaldatum.”

Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen. Daarom blijft het heel belangrijk om bij een nucleair ongeval ook meteen naar binnen te gaan of binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en de officiële berichtgeving te volgen.

Surf naar www.nucleairrisico.be voor meer info.