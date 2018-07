"Ik ben de messias van de oudheidkunde", maar zijn bijzondere vondsten waren nep Jurre van den Berg

27 juli 2018

13u14

Bron: de Volkskrant

De Nederlandse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning maakte 50 jaar geleden furore met bijzondere vondsten. Zijn verzameling, nu te zien, bleek vals. Toch werd de grasmaaierslijper nooit veroordeeld.

Een blubberbende is het op de akker van Willem Vos in Hoogersmilde. Op sommige plekken zakt amateurarcheoloog Tjerk Vermaning tot zijn knieën weg. Het regent in januari 1965 al weken en boer Vos heeft zijn land het voorafgaande najaar gediepploegd ter bestrijding van aardappelmoeheid.

Al een paar jaar gaat Vermaning de akkers rond het Drentse Smilde langs, op zoek naar vuistbijlen en ander gerei dat getuigt van de aanwezigheid van Neanderthalers in noordelijke contreien. Met bewerkte vuurstenen slachtten ze mammoeten en wolharige neushoorns. Dat de vroege mens ooit in Drenthe verbleef, 50 duizend jaar geleden, is nog nooit aangetoond.

Op deze akker, vlak bij de televisietoren, heeft Vermaning het jaar ervoor ook al wat opgeraapt. Maar toen oordeelde dr. Assien Bohmers van het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen onverbiddelijk: werk van de natuur. Het frustreerde Vermaning mateloos.

