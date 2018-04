Nucleaire risico's Gesponsorde inhoud “Ik ben bang dat er een nucleaire ramp in aantocht is. Waarom zou er anders op radio en in de kranten zoveel te doen zijn over die zogenaamde nucleaire risico’s?” Aangeboden door het Crisiscentrum

14u34 0 Wetenschap & Planeet “Het uitreiken van jodiumtabletten aan de bevolking is géén alarmsignaal”, zegt Simon Coenen van het FANC. Samen met zijn collega’s voert hij onder meer controles uit van nucleaire installaties. Hij vertelt wat de overheid doet om de burgers te beschermen.

Begin maart lanceerden de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Jan Jambon en Maggie De Block een geactualiseerd nucleair noodplan. Het uitdelen van jodiumtabletten is daar een direct gevolg van. Het vorige plan dateerde al van 2003. Evaluaties, oefeningen en echte incidenten (denk aan Fukushima in 2011) maakten een grondige actualisatie noodzakelijk.

Voor elke kerncentrale bestaan er strenge veiligheidsvoorschriften. Die beschermen het productieproces, de medewerkers, de bevolking, het milieu en de site zelf. De kans dat er iets misloopt is ontzettend klein, verduidelijkt Simon Coenen, expert nucleaire veiligheid bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). “Maar omdat een nucleair incident nooit 100% uit te sluiten valt, is het goed om over een noodscenario te beschikken.”

Is de kans op een ramp gestegen?

Het risico op een mogelijk incident is zeker niet gestegen. Er is geen direct verband tussen het uitdelen van jodiumtabletten en een sluipend of aanstormend nucleair incident in ons land. “Het nieuwe noodplan voorziet die preventief. Iedereen die in een straal van 100 kilometer rond een kerncentrale woont, kan bij de apotheek gratis jodiumtabletten afhalen. In de praktijk zijn dat dus alle inwoners van ons land.”

Vroeger werd het noodplan voornamelijk nationaal gestuurd. Het nieuwe plan voorziet nu meer delegatie naar provinciegouverneurs en burgemeesters. “Zo kan er lokaal veel korter op de bal gespeeld worden, mocht er ooit iets mislopen.”

FANC controleert op 3 manieren

Om de kans op een incident zo klein mogelijk te houden, werkt het FANC op drie niveaus. Er is indirecte controle: enerzijds via adviezen aan de wetgever bij het opstellen of aanpassen van de regelgeving, anderzijds via het verstrekken van de vergunningen die nodig zijn voor elk gebruik van radioactieve stoffen of toepassingen met ioniserende straling. Zo moeten onder meer ziekenhuizen, tandartsen, industriële sites en kerncentrales vergunningen aanvragen om hun installaties te mogen gebruiken.

“Onze derde taak bestaat uit inspecties”, gaat Simon Coenen verder. “We organiseren controles en audits. Zo kunnen we nagaan of de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. Is dat niet het geval, dan kunnen we maatregelen en boetes opleggen, tot zelfs de volledige installatie stilleggen.”

Radioactief weerbericht

250 meetstations verspreid over heel België controleren daarnaast continu de radioactiviteit in de lucht en in het water van rivieren. Ook burgers kunnen die informatie real-time opvolgen via www.telerad.be. “Wanneer de meetstations iets abnormaals opmerken, sturen zij onmiddellijk een alarm uit naar onze experts. Overheid en hulpdiensten oefenen trouwens regelmatig het noodplan in. Onze bevolking is dus zeker in goede handen”, besluit Simon Coenen.

Surf naar www.nucleairrisico.be voor meer info.