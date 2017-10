"Huidtumor ontstaat uit cellen onder huidoppervlak die pigment produceren" KVE

19u11

Bron: Belga 0 thinkstock Wetenschap & Planeet Wetenschappers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie hebben voor het eerst kunnen aantonen dat de oorsprong van melanoom, de meest dodelijke vorm van huidkanker, zich op cellulair nivau situeert bij de huidcellen die pigment produceren, de zogenaamde melanocyten. Door deze bevinding zullen artsen op termijn kanker al een in vroeg stadium kunnen detecteren, waardoor de kansen op herstel zeer sterk toenemen.

Hoewel de agressieve huidkanker melanoom vaak voorkomt en meer dan eens fataal eindigt, was de precieze oorsprong ervan tot vandaag onduidelijk. Aan de hand van een speciaal ontwikkeld muismodel, dat de stadia van de menselijke aandoening nabootst, ontdekten de onderzoekers dat de melanocyten bijdragen tot de ontwikkeling van het melanoom. In een gezond lichaam zorgen deze melanocyten voor het pigment in de bovenste huidlaag.

Ze ontdekten met name dat na een specifieke mutatie deze cellen onverwacht begonnen te delen en zich in een mum van tijd op de bovenste huidlaag verspreiden. "In eerste instantie vormen zich dan goedaardige letsels, maar naarmate de ziekte vordert, dringen ze dieper in de huid binnen. Op dat moment verliezen de melanocyten hun typische eigenschappen en veranderen ze in kankercellen", zegt prof. Jean-Christophe Marine (VIB-KU Leuven).

Door de oorsprong van melanoom bloot te leggen zullen artsen op termijn kanker al in een vroeg stadium kunnen detecteren en tumorgedrag beter voorspellen. Als de ziekte in de allervroegste fase kan vastgesteld worden, biedt een eenvoudige chirurgische ingreep heel hoge genezingskansen. Dat de oorsprong van melanoom zich net onder het huidoppervlak situeert, bewijst volgens Marine overigens het nut van campagnes tegen het gebruik van zonnebanken en overmatig zonnen.