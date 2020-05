“Horrorscenario”: zo gruwelijk is het om te sterven aan hondsdolheid KVDS

23u53 0 Wetenschap & Planeet De discussie over het straatkatje Lee blijft de gemoederen beroeren. Bioloog Dirk Draulans noemde de beslissing van Selena Ali om het straatkatje – dat mogelijk besmet is met hondsdolheid – ons land binnen te smokkelen vanuit Peru “onverantwoord” in De Afspraak op Canvas. Hij omschreef sterven aan de infectie als “een vreselijke dood” en “een horrorscenario”. Dit is hoe de aandoening verloopt.

Vooreerst: hondsdolheid of rabiës is 100 procent dodelijk. Eens je ziektesymptomen hebt, is een fatale afloop onvermijdelijk. Want een behandeling bestaat niet.

Symptomen

Het kan ook even duren eer je symptomen krijgt, nadat je besmet bent geraakt met het virus dat rabiës veroorzaakt. Volgens de Hoge Gezondheidsraad kunnen de symptomen al opduiken na zeven dagen, maar kan het ook maanden duren eer ze tot uiting komen.





Dat ondervond een Amerikaanse vrouw (65) die drie jaar geleden hondsdolheid opliep tijdens een reis door India. Haar gruwelijke doodstrijd werd opgetekend in een dossier van de Amerikaanse CDC, die zich bezighouden met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten.

De vrouw was tijdens haar reis gebeten door een puppy, maar had er verder niet veel aandacht aan besteed. Zes weken later – het was 3 mei 2017 en ze was intussen terug in de Verenigde Staten – had ze plots pijn en een tintelend gevoel in haar rechterarm terwijl ze in de tuin aan het werken was. De pijn werd erger en drie dagen later besloot ze om toch naar de dokter te gaan.

Die onderzocht haar en kwam tot de conclusie dat ze aan het carpaal tunnel syndroom leed, een aandoening die veroorzaakt wordt door een verhoogde druk op een zenuw in de pols. Ze kreeg medicatie, maar die bleek niet te werken.

Kortademig

De volgende dag ging de vrouw naar het ziekenhuis. Ze was kortademig, kon niet slapen, ze voelde zich angstig en had moeite met slikken als ze water wilde drinken. Er volgde een reeks tests, maar de artsen vonden niets. Ze besloten dat de vrouw leed aan angstaanvallen en gaven haar daar medicatie voor. Daarna mocht ze naar huis. Toen ze in de wagen stapte, ging het fout.

De vrouw voelde zich plots claustrofobisch, kreeg geen lucht en liet zich opnieuw opnemen. In het ziekenhuis kreeg ze nog meer angstmedicatie en daarna werd ze opnieuw naar huis gestuurd.

Een dag later ging haar toestand nog verder achteruit. Ze voelde zich niet goed, was kortademig, had steeds meer tintelingen in haar rechterschouder en –arm en voelde zich steeds angstiger. Met een ambulance werd ze naar een ander ziekenhuis gebracht. Intussen had ze ook problemen met haar coördinatie. Haar hartslag was erg versneld en artsen dachten dat ze misschien een verstopping had in een van de aders van haar hart. Maar bij een operatie vonden ze opnieuw niets abnormaals.

Water

Tegen de avond was de vrouw erg onrustig en geagiteerd, en ze hapte naar adem als ze water probeerde te drinken. Dat was het moment dat het medisch team van haar echtgenoot te horen kreeg dat ze op reis in India in haar rechterhand gebeten was door een hond. De wonde was wel verzorgd, maar zijn vrouw had geen extra hulp gezocht. De puzzelstukjes vielen in elkaar.

De volgende dag – het was intussen 9 mei – ging de neurologische toestand van de vrouw verder achteruit. Ze had 38,1 graad koorts, voelde zich slaperig, schuimbekte en het zuurstofgehalte in haar bloed was laag. Daarop werd besloten haar in coma te brengen en te intuberen.

Bij het meten van haar hersenactiviteit werd ernstige hersenbeschadiging vastgesteld. De artsen stuurden weefselstalen naar het CDC en die bevestigden op 11 mei wat haar medisch team al vermoedde: ze had hondsdolheid. En het was een variant die bekend was uit India.

Experimentele behandeling

Er werd nog geprobeerd om haar te redden met een experimentele behandeling, maar het bleek te laat te zijn. Op 15 mei kreeg ze overvloedig schuim op de mond en twee dagen later ook steeds meer spasmen. De vrouw – die geen enkel onderliggende ziektebeeld had – stierf op 21 mei, nadat haar familie beslist had om de machines af te schakelen die haar nog in leven hielden.

Hoe makkelijk je besmet kan raken in een land waar nog hondsdolheid voorkomt, is te lezen op de website van de Hoge Gezondheidsraad. Rabiës wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen via het besmette speeksel van een zoogdier, zoals een hond of een kat. Het virus kan het lichaam niet alleen binnendringen via een beet, maar ook door een krab of een lik op de slijmvliezen. En dat kan ongemerkt gebeuren.

Alleen als je gevaccineerd bent, kan hondsdolheid zich niet ontwikkelen. Je kan het vaccin ook nog toegediend krijgen na het risicocontact. Pas als de eerste symptomen opduiken, is het te laat. In België wordt het vaccin níét standaard aan iedereen toegediend omdat hondsdolheid hier niet meer voorkomt.

