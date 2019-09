‘Hoogste piek van Zweden’ verliest titel door opwarming klimaat KVDS

06 september 2019

20u07 0 Wetenschap Zweden heeft een nieuw hoogste punt. Sinds het einde van de 19de eeuw was dat de zuidelijke top van de Kebnekaise in Lapland, maar volgens wetenschappers is de gletsjer daar zodanig gekrompen dat de piek de titel niet meer kan opeisen. De reden: de klimaatverandering.

De Kebnekaise bevindt zich in het noorden van het land, zo’n 150 kilometer ten noorden van de poolcirkel en niet ver van de grens met Noorwegen. Hij heeft twee pieken: een noordelijke en een zuidelijke. Die laatste is bedekt met een gletsjer.

Gesteente

Sinds hij voor het eerst gemeten werd in 1880, was die zuidelijke piek het hoogste punt van het land. Maar toen wetenschappers hem dinsdag bij het einde van het smeltseizoen opnieuw maten, bleek dat niet meer het geval te zijn. De noordelijke piek – die bestaat uit vast gesteente – is nu met zijn 2.096,8 meter 1,2 meter hoger.





“Vermoedelijk was dat vorig jaar ook al het geval, maar onze metingen waren toen niet precies genoeg”, vertelt geografieprofessor Gunhild Ninis Rosqvist van de universiteit van Stockholm aan de Britse krant The Guardian. Zij meet de gletsjer al jaren op. “Nu zijn we zeker.”





Het krimpen van de berg is een fenomeen van de jongste twee decennia, volgens haar. “De gletsjer is gemiddeld een meter per jaar kwijtgeraakt”, zegt ze.

Omdat sneeuw en ijs de gletsjer in de winter waarschijnlijk weer zullen doen aangroeien, kan de piek zijn titel binnenkort misschien tijdelijk heroveren. Maar er is toch een tendens ingezet volgens Ninis Rosqvist. En die is “erg duidelijk”.

Mei en juli 2018 waren de warmste mei en juli ooit gemeten in Zweden, met temperaturen die 10 graden hoger lagen dan normaal. De gletsjer smolt daardoor maar liefst 4 meter.

Koele start

Juli dit jaar was gemiddeld niet zo warm, omdat de maand een koele start nam. Maar in het noordelijke dorpje Markusvinsa steeg het kwik op het einde van de maand toch tot 34,8 graden Celsius en dat was de hoogste temperatuur ooit gemeten ten noorden van de poolcirkel in Zweden.

Het zijn vooral koele zomers die de gletsjer op de top van de Kebnekaise laten aangroeien en niet zozeer koude winters, volgens Ninis Rosqvist. Maar door de twee opeenvolgende warme zomers smelt het ijs snel. “Je kan het zien aan de top, die meest blootgesteld is aan de zon”, zegt ze nog. “Het is er erg glad. Je kan het smeltwater zo naar omlaag zien lopen.”