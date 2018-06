'Hatsjoe!', met dank aan de dieselmotor? Erik Kouwenhoven

16 juni 2018

Bron: AD.nl 5 Wetenschap & Planeet De ogen branden, de neus jeukt, de longen kreunen: het is hooikoortsperiode. Volgens experts is de stikstofdioxide (NO2) van dieselauto's een van de grote boosdoeners.

Veel Belgen hebben tegenwoordig last van hooikoorts. Wat veel allergische mensen niet weten, is dat het vervuilende stikstofdioxide (NO2) dat wordt uitgestoten door dieselauto's hun lijden verergert omdat het de agressiviteit van het stuifmeel merkbaar verhoogt.

De dieselmotor ligt al langer onder het vergrootglas. Enkele jaren terug bleek al dat plattelandskinderen en kinderen uit de Derde Wereld nauwelijks allergieën ontwikkelen. Men dacht dat het met het opgroeien met een teveel aan hygiëne te maken had. Maar de dieselmotor en in mindere mate de benzinemotor blijken als een katalysator te werken op de schadelijkheid van de pollen.

De luchtverontreiniging heeft volgens experts namelijk een direct effect op de samenstelling van de pollen. Wanneer dieseldamp in contact komt met de pollen, gaat de buitenwand van de korrel stuk. Daardoor komen de eiwitten die ons ziek maken naar buiten en blijven ze door het laagje diesel kleven op de korrel. Proeven met muizen wezen uit dat diesel de reactie op pollen versterkt, waardoor de patiënt zich nog ellendiger gaat voelen.

Ook in de longen wordt schade aangericht. De ultrafijne deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van diesel kunnen door hun kleine formaat gemakkelijk in de longen terecht komen. De deeltjes kunnen de longwand beschadigen en ontstekingen veroorzaken, waardoor het natuurlijke afweersysteem van de longen verzwakt raakt. Mensen die dieseluitlaatgassen inademen, kunnen hierdoor sneller een allergie voor bijvoorbeeld huisstof of graspollen ontwikkelen.

Het Nederlandse Longfonds pleit dan ook voor een wereld zonder diesel. Mensen die jarenlang werken in dieselrook, zoals buschauffeurs en garagepersoneel, krijgen volgens het Longfonds vaker longkanker, COPD, astma en hartziekten. Dat blijkt uit stukken van de Gezondheidsraad. "We moeten afscheid nemen van het dieseltijdperk", vindt het Longfonds dan ook. "Niemand wil ziek worden door de lucht die je inademt. Ook niet op de werkplek", aldus een woordvoerder.

