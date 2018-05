"Google Maps van de 17e eeuw" eind mei onder de hamer in Brussel jv

18 mei 2018

10u27

Bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions gaat een uitzonderlijk goed bewaarde eerste uitgave van de 'Atlas Maior' van de Nederlandse cartograaf Blaeu onder de hamer. Het werk, dat bekendstaat als de "Google Maps van de zeventiende eeuw" is volgens experts tussen de 250.000 en 350.000 euro waard, meldt het veilinghuis.

De Atlas Maior wordt door de boekenwereld beschouwd als "de grootste en mooiste atlas ooit gepubliceerd", klinkt het. Het werk werd tussen 1662 en 1665 in elf delen uitgegeven, bevat maar liefst 592 kaarten die allen met de hand werden ingekleurd en telt ruim 3.000 pagina's tekst met beschrijvingen van continenten, streken, landen en regio's. De atlas is van de hand van Joan Blaeu (1598-1673), een van de beroemdste cartografen en uitgevers die de wereld gekend heeft, en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Het werk, dat via een privéverzamelaar bij het veilinghuis terechtkwam, was met een koopprijs van ongeveer 450 gulden het duurste boek uit de 17e eeuw. Ter vergelijking: de bouw van een gemiddeld koopvaardijschip kostte in die tijd zo'n 100.000 gulden. Experts schatten dat de atlas vandaag 250.000 tot 350.000 euro waard is.

Naast de wereldatlas veilt Arenberg Auctions nog 1.409 andere loten op 25 en 26 mei. Opmerkelijk zijn onder meer 300 miniatuurboekjes (verdeeld over 160 loten) uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. De boekjes zijn gemiddeld amper 3 tot 6 centimeter groot - het kleinste zelfs maar 1,5 centimeter - en bedrukt met onder andere bijbelteksten. Het oudste exemplaar is bijna 400 jaar oud. Eén exemplaar van 1,5 centimeter bevat een tekst van Galileo Galilei en staat bekend als "één van de meest beroemde en mooiste miniatuurboekjes ter wereld". Het zou 2.500 euro waard zijn, terwijl de hele collectie meer dan 50.000 euro zou kunnen opbrengen.

Verschillende van de geveilde werken zijn tussen 18 en 24 mei te bezichtigen tijdens een tentoonstelling bij het veilinghuis in de Wolstraat.