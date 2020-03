“Geen bewijs dat bestaande medicatie werkt tegen corona” SVM

18 maart 2020

11u46

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ziet vooralsnog geen bewijs dat medicatie die patiënten met Covid-19 op experimentele basis toegediend krijgen ook werkt. In een voorlopig advies dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder publiceerde, staat dat artsen patiënten die er slecht aan toe zijn eventueel bestaande antivirale medicijnen kunnen geven.

In laboratoria hebben sommige middelen soms effect "in extreem hoge concentraties", schrijft de NVIC. Maar de organisatie heeft nog geen overtuigend bewijs gezien dat de middelen, die eigenlijk voor de bestrijding van andere virussen zijn bedoeld, effect hebben op de toestand van kritiek zieke mensen met het coronavirus.

‘Optimale intensivecarebehandeling’ blijft voor nu het belangrijkst. Mensen die door het coronavirus een ernstige longontsteking hebben, worden aan de beademing gelegd en vaak kunstmatig in slaap gehouden.

Om medicatie op experimentele basis toe te dienen, is altijd toestemming vereist van de patiënt of iemand die namens de patiënt kan beslissen. "De taskforce houdt de evolutie nauwlettend in de gaten. Mocht er toch bewijs komen voor een farmacologische behandeling, dan zullen we u ervan op de hoogte brengen", schrijft de vereniging aan de achterban van zo'n 1.100 artsen.

