“Fluitende hal” maakt mysterieuze pieptoon bij stormweer, even luid als opstijgende Boeing Redactie

22 oktober 2018

06u00 0 Wetenschap & Planeet De “fluitende hal”, zo staat de drooghal voor bomen in thuishaven Herselt bekend. Bij hevige wind produceert het gebouw een scherpe fluittoon, die qua geluidsterkte vergelijkbaar is met een opstijgende Boeing. Architecten en ingenieurs vonden nog steeds geen verklaring voor het mysterie.

De drooghal voor bomen in Herselt van boomkwekerij Arbor is een vernuftig staaltje ecologische architectuur. Het in 2013 neergeplante gebouw droogt hout op natuurlijk wijze, als alternatief voor de gebruikelijke techniek met energievretende turbines. De wind blaast door vier gevels uit staalplaat met kleine gaatjes in en droogt zo het hout op 24 uur. Het vernieuwende concept van architectenbureau Office uit Gent verzilverde in 2016 de Staalbouwwedstrijd-prijs en werd genomineerd voor de Vlaamse Architectuurprijs. Maar er zit ook een mysterieus kantje aan het gebouw, legt architect Jan Lenaerts uit.

Klacht van een buurtbewoner

“Bij hevige windstoten uit een specifieke richting, produceert de hal een scherpe fluittoon,” aldus Lenaerts. “Het geluid is tot 1 à 2 kilometer verder te horen, met een geluidssterkte van 90 decibel.” Ter vergelijking: ook een Boeing die landt, creëert een even sterk geluid. Je kan de fluitende hal hierboven beluisteren. “Het gebeurt zelden, enkel bij code rood en rukwinden tot 100 kilometer per uur," vervolgt Lenaerts. “Maar in 2016 viel het een paar keer per jaar voor, waarop een buurtbewoner een klacht indiende bij Arbor. We zijn toen in samenwerking met het Leuvense ingenieursbureau Daidalos Peutz gaan uitzoeken waar het geluid vandaan komt, maar uit allerlei testen en berekeningen hebben we nog steeds geen sluitende verklaring kunnen formuleren.”

“Vanzelf opgelost”

Om het raadsel nog mysterieuzer te maken: sinds 2016 is het geluid niet meer gehoord, waardoor de ingenieurs en architecten hun zoektocht staakten. “We hebben wel een zeer plausibele hypothese. De wanden van het gebouw zijn geperforeerd na het lakken. Dat maakt de randen van die gaatjes heel scherp. Als de wind heel krachtig door die gaten blaast, creëert dat mogelijk een fluittoon. Doorheen de jaren is er stof en vuil in de gaten gekomen, wat de randen minder scherp maakt en waardoor het geluid mogelijk verdwenen is. Als die verklaring klopt, heeft het probleem zichzelf opgelost.” Zolang er geen klachten van geluidsoverlast meer komen, plant het architectenbureau geen nieuwe onderzoeken. Hout vasthouden dus.