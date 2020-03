‘Flatten the curve’: wat betekent dat? En zal het wel werken?



Annick Wellens

17 maart 2020

11u51 1 Wetenschap & Planeet De strenge maatregelen die inmiddels in België, alsook in onze buurlanden gelden, hebben één gemeenschappelijk doel: ‘flatten the curve’ of de curve afvlakken. Maar wat betekent het eigenlijk? Moet je er echt voor thuis blijven? En zal het wel werken?

Flatten the curve – vrij vertaald naar ‘de curve zo vlak mogelijk houden’ – draait rond één duidelijke grafiek of curve. Het is een theoretische voorspelling die vertaald kan worden naar twee mogelijke scenario’s.



Ofwel is het een tamelijk steile curve wat betekent dat het aantal (wereldwijde) besmettingen met het coronavirus Covid-19 exponentieel stijgt: als er geen maatregelen genomen worden, verdubbelt het aantal geregistreerde gevallen met een constante snelheid waardoor het gezondheidssysteem zwaar overbelast wordt.



Een tweede – en weliswaar rooskleuriger – scenario is de vlakkere curve waarbij het aantal geregistreerde besmettingen gespreid wordt over een langere periode. Het totaal aantal besmettingen is voor beide scenario’s hetzelfde, de verspreiding wordt bij scenario twee slechts vertraagd: mitigatie.

Doel

Het doel van ‘flattening the curve’ is inmiddels duidelijk: het aantal besmettingen met het coronavirus zo laag mogelijk houden opdat het gezondheidssysteem niet overbelast wordt, zoals dat in Italië wél gebeurde. En om dat doel te bereiken, zetten landen isolatiestrategieën in.

Of die isolatiestrategieën zullen werken? De geschiedenis leert ons alvast van wel. Drew Harris, een gezondheidsonderzoeker aan de Thomas Jefferson University in Philadelphia geeft ons het volgende voorbeeld: ook op de Spaanse griep, een pandemie die in 1918-1919 het leven kostte aan zo’n 20 tot zelfs 100 miljoen levens, werd uiteenlopend gereageerd. Terwijl de Amerikaanse stad Philadelphia deed alsof er niets aan de hand was en grote parades liet doorgaan, paste St. Louis isolatiestrategieën toe, vergelijkbaar met de strategieën die nu gehanteerd worden: scholen werden gesloten, reizen werd afgeraden en men moest afstand van elkaar houden.

Het resultaat? In Philadelphia, waar men deed alsof zijn neus bloedde, zijn op zes maanden tijd zo’n 16.000 personen gestorven aan de Spaanse griep. In St. Louis, waar maatregelen golden, zijn slechts 2.000 doden gevallen: een achtste van het aantal slachtoffers in Philadelphia.

