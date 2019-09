‘Elektronische neus’ moet bacteriën ‘ruiken’ PVZ

13 september 2019

13u23

Bron: The Independent, Belga 0 Wetenschap & Planeet Experts aan de Britse universiteit van Warwick hebben een ‘elektronische neus’ ontwikkeld die moet ruiken of er bacteriën in de adem van zieke patiënten zitten. Met dit nieuw hulpmiddel hopen de onderzoekers bacteriële infecties correcter te kunnen vaststellen en zo het overbodig antibioticagebruik in te perken.

In de strijd tegen de overconsumptie van antibiotica, hebben Britse wetenschappers een elektronische neus ontwikkeld. Die machine moet bacteriën in de luchtwegen van patiënten opsporen, waarop dokters kunnen beslissen of een antibioticakuur al dan niet nodig is. Antibiotica worden namelijk enkel ingezet bij bacteriële infecties, maar door foute diagnoses worden die soms onterecht voorgeschreven.

Volgens de bedenkers is de nieuwe procedure erg eenvoudig: patiënten moeten in een machine blazen, vergelijkbaar met een alcoholcontrole van de politie. Nadien analyseert de ‘elektronische neus’ het ademmonster van de patiënt en identificeert het de chemische stoffen. Vervolgens geeft het aan of er al dan niet bacteriën aanwezig zijn. De machine kan bij infecties van de luchtwegen zo ook nagaan of het om een simpele verkoudheid of een ernstigere griep gaat.

Hoewel het gaat om de eerste proefresultaten, zijn de onderzoekers positief. Gedurende 18 manden hebben ze de adem van 1.112 patiënten onderzocht en de resultaten van de machine waren in 80% van de gevallen correct. Op basis van de eerste testen willen de onderzoekers de machine nu perfectioneren en nauwkeurigere behandelingen kunnen aanraden.

Antibiotica

Deze technologie kan een belangrijk hulpmiddel zijn in de strijd tegen het overmatig gebruik van antibiotica. Die overconsumptie is al langer een probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bacteriële resistentie tegen antibiotica een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30 procent meer mensen aan infecties, resistent tegen antibiotica, dan in 2005.

Professor James Covington die de elektronische neus ontwikkelde, hoopt dat het zal helpen het aantal antibiotische voorschriften te doen dalen. “Ik wil proberen om de geneesmiddelen die we hebben, langer te behouden. We proberen het aantal mensen dat de medicijnen voorgeschreven krijgt te verminderen Als je dit met 20 procent kunt verminderen, dan is dat al een enorme besparing”, aldus Covington.