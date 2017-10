"Eerste Belgische donorkinderen vinden via DNA-databank halfbroer en -zus" jv

Sophie Raeymaekers (inzet). Voor het eerst zijn in België twee afzonderlijke donorkinderen erin geslaagd een halfbroer- of zus te vinden. Dat deden ze aan de hand van een registratie bij de internationale DNA-databank Family Tree DNA, meldt de stichting Donor Detectives.

Het gaat om een Belgische vrouw van 38 die in contact kwam met een donorkind van 35 van wie de Nederlandse moeder in 1981 in het UZ Brussel (Jette) met anoniem zaad werd behandeld. Het Belgische donorkind is Sophie Raeymaekers, één van de drieling die in 2016 via DNA-onderzoek ontdekte dat ze werd verwekt aan de hand van een cocktail van spermastalen van verschillende mannen. Haar drielingsbroer- en zus bleken van een andere onbekende biologische vader te zijn. Sophie: "Ik was zeer geschrokken en verbaasd om een nieuwe hoge DNA-match tussen mijn matches in FTDNA te zien, omdat ik het echt niet verwachtte. Ik deel met haar meer DNA dan ik met mijn drielingsbroer en -zus deel. Opeens heb ik een halfzus. We hebben elkaar nog niet ontmoet maar wel al gemaild en aan de telefoon gesproken. Foto's werden uitgewisseld. Onze gelijkenissen zijn zeer treffend: dezelfde ogen, blik, neus, kin tot zelfs de glimlach toe. Ook zij is zacht van karakter. We nemen nu de tijd om elkaar op een rustige manier te leren te kennen."

Daarnaast werden een halfbroer- en zus aan elkaar gelinkt. Bijzonder aan deze match is dat deze twee donorkinderen nietsvermoedend elkaar al kenden. Ze hadden elkaar ontmoet op de KID-bijeenkomst die Donorkinderen vzw in augustus organiseerde. Het leeftijdsverschil tussen deze twee donorkinderen bedraagt 10 jaar en beiden werden verwekt in een andere kliniek: de vrouw in het UZ Gent, de jongeman in het vroegere Sint-Niklaasziekenhuis te Kortrijk.

De Donor Detectives zijn tevreden dat nu ook Belgische donorkinderen erin slagen hun onbekende verwanten te vinden. "Hiermee laten we, na Nederland, ook in België zien dat donorkinderen het heft in eigen hand nemen en dat de beloofde anonimiteit en opgelegde onwetendheid over halfbroers en -zussen niet meer dan een farce is", zegt voorzitter Emi Stikkelman. "De sleutel tot antwoorden zit in ons eigen DNA. Het is gewoon een kwestie van tijd dat mensen elkaar zullen vinden of gevonden worden."



De stichting vraagt dan ook aan zoveel mogelijk mensen om zich te registreren bij internationale DNA-databanken. "Maar we verzoeken beleidsmakers ook het huidige beleid zeer kritisch te bekijken en hun verantwoordelijkheid op te nemen aangaande ondersteuning, begeleiding en creëren van mogelijkheden om tegemoet te komen aan de fundamentele behoeften van donorkinderen", klinkt het.



Donor Detectives is een stichting opgericht door Belgische en Nederlandse donorkinderen die donorkinderen, donoren en andere betrokken partijen helpt om onbekende familie te vinden of gevonden te worden.