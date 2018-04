"Een extra glas alcohol kan je leven met 30 minuten verkorten" TK

13 april 2018

10u23

De alcohollimiet die ons aangeraden wordt, ligt veel te hoog. Zelfs één glas drank per dag kan de levensverwachting verminderen, blijkt uit een grote literatuurstudie die wordt gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Voor de studie werden 83 onderzoeken in verschillende landen met gegevens van bijna 600.000 alcoholdrinkers naast elkaar gelegd. De levensverwachting van mensen die meer dan 100 gram alcohol per week nuttigen, wordt ingekort met 6 maanden. Vanaf 200 tot 350 gram per week is dat 1 tot 2 jaar, en voor meer dan 350 gram tot vijf jaar.

Volgens Jeremy Pearson, onderzoeker bij de Britse Hartstichting, is het onderzoek een ‘serieuze wake-upcall voor veel landen met een ruimhartig alcoholbeleid’. De studie waarbij hij betrokken was, toont aan dat mensen die meer dan zeven alcoholische consumpties per week drinken gemiddeld eerder sterven dan zij die geheel nuchter blijven. Bij meer alcohol dan een glas per dag loopt het risico verder op. Voor een doorsnee man geldt dat wanneer hij vanaf zijn veertigste veertien drankjes per week drinkt – in de Verenigde Staten de richtlijn voor een gezond leven – hij gemiddeld een kleine twee jaar eerder sterft dan een leeftijdgenoot die in het geheel geen alcohol gebruikt. Zo doorgerekend verkort elk glas de levensverwachting van een 40-jarige met 30 minuten.

Tien glazen per week

"Dit betekent dat wie werkelijk belang hecht aan een lang leven, simpelweg zijn alcoholgedrag moet controleren", stelt alcoholonderzoeker David Jernigan van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. De onderzoekers besluiten dat de richtlijnen in de meeste ontwikkelde landen te hoog zijn en verlaagd moeten worden om levens te redden.

In Vlaanderen verstrengde het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) eind 2016 de alcoholrichtlijn. Vanaf dan werd aangeraden best helemaal niet te drinken en zeker niet meer dan 10 standaardglazen per week. Dat komt overeen met de bovengrens van 100 gram pure alcohol, die door de studie als "veilig" bestempeld wordt.