“Dood Neil Armstrong was schuld van ziekenhuis”

24 juli 2019

10u10

Bron: The New York Times en The Cincinnati Enquirer 1 Wetenschap & planeet Over de laatste dagen van Neil Armstrong, die eind augustus 2012 op 82-jarige leeftijd overleed in het ziekenhuis, is nooit veel bekendgemaakt. De Amerikaanse krant The New York Times en The Cincinnati Enquirer schrijven vandaag dat de familie van de astronaut na zijn dood dreigde met een rechtszaak tegen het ziekenhuis.

Volgens de zonen van Armstrong, Rick en Mark, hebben de artsen een fout gemaakt die tot de dood van hun vader heeft geleid, zo blijkt uit gerechtsdocumenten en medische informatie waarover The New York Times en The Cincinnati Enquirer vandaag berichten. Na de dood van hun vader stelden ze een hartspecialist aan die het overlijden van de astronaut onderzocht.

De arts kwam destijds tot de conclusie dat het Mercy Health Fairfield Hospital in Ohio, waar Armstrong een bypassoperatie onderging, een medische fout had gemaakt. Volgens de arts moest Armstrong helemaal geen hartoperatie ondergaan. Armstrong herstelde van de hartoperatie, maar complicaties werden hem uiteindelijk fataal. De dood van de astronaut was de schuld van het ziekenhuis, zo concludeerde de hartspecialist.

Schikking

Uit angst dat de familie van Neil Amstrong naar de pers zou stappen werd in september 2014 een schikking getroffen. Toen zijn beide partijen overeengekomen dat het ziekenhuis geen fouten had gemaakt. De familie ontving daarop 6 miljoen dollar (omgerekend zo’n 5,39 miljoen euro), zodat ze geen woord meer zouden reppen over de medische blunder.



Het ziekenhuis wil geen commentaar geven op de zaak waarover Amerikaanse media berichten. “Het publieke karakter van deze details is erg teleurstellend - zowel voor onze zorgverlening als voor de familie van de patiënt die deze juridische kwestie privé had willen houden”, klinkt het.

Neils laatste vrouw, Carol Knight, zegt aan The New York Times dat ze er niets mee te maken heeft. Zo zou ze naar verluidt geen geld ontvangen hebben nadat de schikking werd getroffen.

Apollo 11-missie

Neil Armstrong zette als eerste mens voet op de Maan op 21 juli 1969. Als commandant van de Apollo 11-missie zei hij de legendarische woorden ‘One small step for man, one giant leap for mankind’ (‘een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid’). Zowat een half miljard televisiekijkers wereldwijd waren getuige van de historische gebeurtenis.

Een jaar na het onvergetelijke moment verliet Armstrong het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa en koos voor een job als hoogleraar luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Cincinnati in de staat Ohio.

