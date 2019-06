‘Corona Test’ verdubbelt kansen om via ivf zwanger te raken ADN

14 juni 2019

16u33

Bron: Belga 4 Wetenschap & Planeet Een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel heeft een nieuwe techniek ontwikkeld die de kansen op een zwangerschap via in-vitrofertilisatie (ivf) in combinatie met ICSI verdubbelt. ICSI is een meer gespecialiseerde vorm van ivf die vandaag het vaakst gebruikt wordt. Met de zogenaamde Corona Test wordt de kwaliteit van de eicellen getest, zodat het beste embryo geselecteerd en teruggeplaatst kan worden in de baarmoeder.

Bij de test worden in een laboratorium de zogenaamde "coronacellen" geanalyseerd. Dat zijn de cellen die aan de buitenkant van de eicel zitten, en een beetje te vergelijken zijn met een eierschil. Bij de klassieke ivf-behandelingen worden ze weggegooid, terwijl ze eigenlijk een goede indicatie van de kwaliteit van de eicel zijn. Door ze te analyseren kunnen de dokters het embryo van de beste eicel uitkiezen die de grootste kans op een zwangerschap biedt, en deze terugplaatsen.

Uit studies met meer dan honderd patiënten in het UZ Brussel bleek dat het zwangerschapspercentage verdubbelde door de toepassing van de test. De techniek kan ook toegepast worden bij vrouwen die hun eicellen wensen in te vriezen voor later gebruik.

"Met deze test hopen we meer paren sneller aan een kind te helpen. Ons motto is één poging, één kind", vertelt prof. dr. Johan Smitz, mede-oprichter van Fertiga. Fertiga is een spin-off van de VUB die de exclusieve rechten heeft op de test, en deze verder gaat ontwikkelen en commercialiseren. Voorlopig kunnen vrouwen uit Centraal-Europese landen, van wie de coronacellen Brussel binnen twee tot vier uur kunnen bereiken, een beroep doen op de test. De bedoeling is om de techniek op langere termijn ook op andere plekken in de wereld beschikbaar te maken.