"Bloedkleurig hout" uit Brazilië belandde ook in België

05u55

Bron: Belga 0 AFP In 2016 werden volgens Greenpeace 61 moorden gepleegd vanwege landconflicten of in verband met bosbescherming in Brazilië. Wetenschap & Planeet Een Braziliaans bedrijf dat betrokken was bij de slachtpartij van negen landbouwers op 19 april heeft hout uit het Amazonewoud geëxporteerd naar verschillende landen, waaronder België. Dat blijkt uit een rapport van Greenpeace.

De milieuorganisatie organiseerde dindagavond een actie om symbolisch zijn beschuldigingen kracht bij te zetten. Actievoerders plaatsten tientallen witte kruisjes voor het parlement in Brasilia.

"Bloedkleurig hout"

"Aan de mensen in de hele wereld die hout kopen (van de betrokken Braziliaanse bedrijven), luister goed: dat gaat je de prijs kosten van iemands bloed. Misschien van mij, misschien van mijn kameraden, misschien van mijn al heengegane vrienden. We willen niet sterven om het bos te beschermen", zei Iselda Pereira Ramos, een landbouwster uit de staat Rondonia (in het westen van het land), die aanwezig was om de situatie aan te klagen.

Voor de ngo staat de aankoop van "bloedkleurig hout" door landen als Frankrijk en de Verenigde Staten voor het gebrek aan regulering. De verantwoordelijken van de ontbossing van de "long van de planeet" genieten zo straffeloosheid.

61 moorden

Romulo Batista, specialist voor het Amazonewoud voor Greenpeace Brazilië, zegt dat in 2016 61 moorden werden gepleegd vanwege landconflicten of in verband met bosbescherming in het land. Drie vierde daarvan gebeurden in het Amazonewoud. Het record werd al in september verbroken.

Doodseskader

In zijn rapport citeert Greenpeace de export van het bedrijf Madeireira Cedroarana in de maanden na de slachtpartij. De Braziliaanse autoriteiten beschuldigen de eigenaar van het bedrijf, Valdelir Joao de Souza, om een doodseskader gestuurd te hebben naar kleine landbouwers in bosrijke gebieden in de staat Mato Grosso (in het centrumwesten) waar hij zijn zinnen op had gezet. De slachtoffers werden gefolterd en vervolgens met kogels of machetes gedood.

De bedrijfsleider is op de vlucht, maar "de export van hout blijft doorgaan, zoals Greenpeace vaststelde op het terrein in juli 2017". De ngo zegt dat het vooral bedrijven zijn uit Frankrijk, de VS en Nederland die vorig jaar hout van Madeireira Cedroarana importeerden. Maar er waren ook klanten in België, Canada, Duitsland, Italië en Japan.