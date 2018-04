Nucleaire risico's Gesponsorde inhoud “Blijf binnen bij een nucleair ongeval, zeggen ze, maar mag ik niet eerst vlug mijn kinderen van school halen?” Aangeboden door het Crisiscentrum

10 april 2018

14u34 0 Wetenschap & Planeet Een nucleair ongeval in België is weinig waarschijnlijk, maar ook niet 100% uit te sluiten. Daarom is het slim om je preventief te beschermen. Ook weet je best nu al wat je moet doen, mocht er ooit een incident voorvallen. We zetten alles op een rij.

Wie zich optimaal wil voorbereiden op een mogelijk nucleair ongeval, schrijft zich best in op BE-Alert. De overheid brengt je dan onmiddellijk op de hoogte van de noodsituatie via sms, een gesproken bericht langs een vaste telefoonlijn of via een e-mail. Ook de bijhorende aanbevelingen volgen onder andere via dat kanaal.

“Het preventief in huis halen van jodiumtabletten is eveneens verstandig”, zegt Yves Stevens, woordvoerder bij het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. “Mensen informeren zich vooraf best zo goed mogelijk. Zo komen ze te weten wat de risico’s zijn, en of ze al dan niet in een noodplanningszone wonen. Daarvoor kunnen ze terecht op de website www.nucleairrisico.be.”

Creëer een eigen noodplan

Je kunt eveneens een eigen noodplan opmaken voor jezelf of je gezin. Dat kan via www.mijnnoodplan.be. Dat plan wordt opgesteld aan de hand van een aantal persoonlijke vragen: waar bevinden de wateraansluiting en elektriciteitskast zich in je woning, waar heb je een EHBO-pakket liggen, waar bewaar je belangrijke documenten, enzovoort. Dat plan print je vervolgens af en hang je op een duidelijke plaats. Een kopie kan je bewaren op je smartphone.

Wat doe je bij een nucleair ongeval?

Het eerste wat je bij een nucleair ongeval doet, is naar binnen gaan in een gebouw. Daarna sluit je de ramen en deuren, en schakel je de ventilatie uit. Of mensen nog snel eerst hun kinderen van school mogen halen, hangt af van de aard van het incident, verduidelijkt Yves Stevens. “Ook hier geldt: luister naar de aanbevelingen van de overheid. Die zal vertellen of het veilig is of niet.”

Sowieso vragen we aan scholen om zich van de nodige voorraden jodiumtabletten te voorzien, die ze indien nodig aan de kinderen kunnen verstrekken. Daarnaast beschikt elke school ook over een intern noodplan, dat enkele malen ingeoefend wordt. “De kinderen zijn dus veilig op school, waardoor hen afhalen in de meeste gevallen niet nodig zal zijn.”

Hoe lang moet je schuilen?

De noodsituatie bepaalt hoe lang de schuilmaatregel van kracht blijft. Yves Stevens: “Dat zal hooguit enkele uren zijn, mocht het ooit nodig blijken. Er is wel een maximum van 24 uur voorzien. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft langer schuilen weinig zin. De radioactieve stof is dan immers geïnfiltreerd in de woningen, waarna er wellicht evacuaties nodig zijn.” Het Crisiscentrum benadrukt dat ongerustheid zeker niet nodig is. Er zijn geen enkele aanwijzingen dat België een verhoogd risico loopt op een nucleair ongeval.

Surf naar www.nucleairrisico.be voor meer info.