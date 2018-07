'Artificiële eierstok' kan vrouwen met kanker natuurlijk zwanger maken Nina Dillen

03 juli 2018

16u57 0 Wetenschap & Planeet Op een natuurlijke manier zwanger raken na chemotherapie, kan over enkele jaren met een 'artificiële eierstok' met eigen eicellen. Deense wetenschappers testten deze techniek voor het eerst succesvol uit op muizen, maar ook aan de université catholique de Louvain (UCL) in België wordt ermee geëxperimenteerd.

Vrouwen met kanker die een kinderwens hebben, lopen een hoger risico op onvruchtbaarheid door zware behandelingen zoals chemotherapie. "Vóór de behandeling wordt daarom meestal een eierstok of delen daarvan verwijderd en ingevroren," legt fertiliteitsonderzoeker Kelly Tilleman van UZ Gent uit, directeur van het IVF-labo. "De bedoeling is die opnieuw in te planten zodra de vrouw zwanger wil worden. Maar dat houdt een risico in. Bij bepaalde kankers - zoals leukemie - kunnen die eierstokken nog kwaadaardige kankercellen bevatten, waardoor de ziekte zich opnieuw zou kunnen verspreiden in het vrouwenlichaam."

Het concept is revolutionair, omdat je eierstokweefsel en eicellen van de vrouw zelf gebruikt Fertiliteitsonderzoeker Kelly Tilleman

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN