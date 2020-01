“Apocalyps dichterbij dan ooit”: ‘Doomsday Clock’ opnieuw opgeschoven richting middernacht KVDS

23 januari 2020

19u29

Bron: Belga 7 Wetenschap & Planeet De wijzers van de beruchte ‘Doomsday Clock’ - die symbolisch aangeeft hoe dicht de wereld bij het einde der tijden is - zijn donderdag weer iets dichter naar 12 uur geschoven. We zijn nu nog maar 100 seconden van middernacht verwijderd. Volgens het Bulletin of the Atomic Scientists - waartoe 13 Nobelprijswinnaars behoren - is de apocalyps daarmee dichterbij dan ooit.

De voorbije twee jaar hadden wetenschappers de ‘Doomsday Clock’ nog op 2 voor 12 gezet, maar dit jaar werd beslist om de klok nog 20 seconden vooruit te zetten. Het is voor het eerst sinds haar introductie in 1947 dat de symbolische klok op minder dan 2 minuten voor 12 staat.

Catastrofe

"We gebruiken voortaan seconden om uit te drukken hoe dicht de wereld bij een catastrofe gekomen is", zegt Rachel Bronson, de voorzitter van het Bulletin of the Atomic Scientists, in een reactie aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Geen uren of minuten meer.”





De organisatie haalt als reden voor het sombere vooruitzicht de vrees aan voor het gebruik van nucleaire wapens. Daarbij wordt verwezen naar het beëindigen van het Russisch-Amerikaanse ontwapeningsverdrag INF. Ook het gebrek aan klimaatactie wordt als groot probleem gezien, net als de destabiliserende gevolgen van nieuwe technologieën. (lees hieronder verder)

De leden van het Bulletin of the Atomic Scientists gaan met hun conclusie in tegen de retoriek van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had dinsdag tijdens een toespraak op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos nog gewaarschuwd voor "onheilsprofeten" en "voorspellingen van de apo­ca­lyps". Zijn toespraak werd gezien als een uithaal naar Greta Thunberg, die op dat moment ook in Davos aanwezig was.

Nucleaire ontwapening

Volgens de Belgische coalitie tegen kernwapens toont het vooruitzetten van de ‘Doomsday Clock’ aan dat ons land moet inzetten op nucleaire ontwapening. De coalitie betreurt dat de plenaire Kamer vorige week donderdag nog een resolutie wegstemde waarin werd gevraagd de kernwapens uit ons land te verwijderen en het internationaal verbodsverdrag op kernwapens te ratificeren.

"Er werd tijdens de plenaire debatten geopperd dat kernwapens noodzakelijk blijven voor onze veiligheid in een wereld waarin de geopolitieke instabiliteit alleen maar toegenomen is. Maar het is net door die stijgende instabiliteit en onzekerheid dat België het verbodsverdrag moet steunen", zegt de coalitie. "Het risico op ongevallen, vals alarm of oneigenlijk gebruik stijgt alleen maar door een volatiel internationaal bestel.”