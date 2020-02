“Afgewaaide nesten van eikenprocessierups vormen risico” ADN

10 februari 2020

13u23

Bron: ANP 10 Wetenschap & Planeet Oude nesten van de eikenprocessierups die door storm Ciara uit bomen zijn gewaaid, kunnen een gezondheidsrisico zijn. Dat zeggen Nederlandse deskundigen vandaag in een artikel op de website Nature Today

Door de zware windstoten van gisteren en vannacht is de kans groot dat nesten van de eikenprocessierups - die afgelopen jaar niet verwijderd zijn - op verschillende plaatsen uit de bomen zijn gewaaid en op de grond liggen. Er zullen geen levende rupsen meer in die nesten zitten, maar toch vormen ze nog wel degelijk een gezondheidsrisico.

Brandharen

“De rupsen hebben zich namelijk diverse keren in de nesten verveld waarbij iedere keer zo’n zevenhonderdduizend brandharen per rups in het nest zijn achtergebleven. Deze brandharen kunnen nog jarenlang gezondheidsklachten bij mens en (huis)dier geven als ze ermee in aanraking komen”, stellen de experts.



Bruin

Nature Today waarschuwt dat mensen de afgevallen nesten soms niet herkennen. Als ze in de bomen hangen, zijn ze meestal wit en grijs en zijn de spinsels te herkennen. Maar momenteel zijn ze meer bruin van kleur door uitwerpselen van de rups gemengd met de vervellingshuidjes die aan het verteren zijn. Aangeraden wordt om niet zelf een nest te verwijderen, maar daarvoor een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf in te schakelen.

De haren van eikenprocessierups veroorzaken bij mensen jeuk, bultjes en oogklachten. Ook dieren kunnen last krijgen door contact met de brandharen. Zo kunnen honden en katten stikken door een opgezwollen tong na een hap in een nest. Paarden kunnen er ernstige buikkrampen door krijgen.

