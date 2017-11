"Aarde stevent af op opwarming met 3,4 graden en dat hebben we deels aan Donald Trump te danken" ep

Bron: Belga 0 AFP Onderzoekers schatten de opwarming van de aarde slechter in deels door de beslissing van Donald Trump uit het Akkoord van Parijs te stappen. Wetenschap & Planeet Ondanks de inspanningen van grote (vervuilende) landen als China en India bevindt onze planeet zich op een traject van klimaatopwarming met meer dan 3 graden tegen het einde van deze eeuw. Tot die conclusie leidt het onderzoek van Climate Action Tracker (CAT), dat vandaag in het Duitse Bonn werd openbaar gemaakt op de VN-Klimaattop COP23 .

Als de VN-lidstaten die het Akkoord van Parijs hebben goedgekeurd in 2015, hun beloftes waarmaken, dan warmt de aarde op met 3,2 graden tegen het einde van de eeuw, terwijl dat nog 2,8 graden was volgens de berekeningen van vorig jaar.

Reden voor die verslechtering is de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de VS, de tweede grootste vervuiler ter wereld, uit het Akkoord van Parijs te stappen.

We zijn dus nog veraf van het doel om de klimaatopwarming tot 2 graden maximum te beperken en zo mogelijk zelfs onder de 1,5 graden bijkomende opwarming te blijven. We stevenen tegen 2100 af op een opwarming van 3,4 graden tegenover het pre-industriële niveau. Dat heeft CAT berekend op basis van gegevens van 32 landen die goed zijn voor 80 procent van de uitstoot over de hele wereld.

In een vorige berekening, in november 2016, waren de onderzoekers van de CAT nog op een opwarming van 3,6 graden uitgekomen. De verbetering nu met 0,2 graden is te danken aan de inspanningen van China en India, de eerste en derde grootste vervuilers van de planeet, om inspanningen te leveren voor een reductie van de opwarming.

AFP Klimaatexperts maken zich onder meer zorgen over de gletsjers op Antarctica die razendsnel smelten.