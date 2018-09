"Aarde-achtige" planeten rond dwergster TRAPPIST-1 hebben tot 250 keer meer water kg

Bron: Space.com, Belga 1 Wetenschap & Planeet Het planetair stelsel rond de dwergster TRAPPIST-1, op zo'n veertig lichtjaar van de aarde, blijft meer en meer intrigeren. Sommige van de zeven exoplaneten zouden zelfs meer vloeibaar water hebben dan onze aarde, bericht Space.com. Tot 250 keer meer zelfs.

Een nieuw onderzoek wierp meer licht op de samenstelling van de zeven exoplaneten (planeten die rond een andere ster dan de zon draaien, nvdr) rond TRAPPIST-1. "Alle planeten rond TRAPPIST-1 zijn heel aarde-achtig: ze hebben een solide kern, omringd door een atmosfeer", vertelde Simon Grimm van de Universiteit van Bern aan Space.com.



Daarnaast vond het team rond Grimm dat één planeet in het bijzonder op aarde leek: exoplaneet TRAPPIST-1e. De planeet zou een gelijkaardige massa en radius hebben, en krijgt een vergelijkbare hoeveelheid energie van de ster waarrond hij draait.



Eerder werd al gevonden dat de exoplaneten waterrijk zijn, iets dat in het onderzoek bevestigd wordt. In sommige gevallen bestaan de planeten tot vijf procent van hun totale massa uit water. Ter vergelijking: slechts 0,02 procent van de massa van de aarde bestaat uit water.

Levensvatbaar?

De onderzoekers waarschuwen dat er nog niets is gezegd omtrent effectieve levensvatbaarheid van het systeem. Het is wel al geweten is dat de planeten in de levensvatbare zone rond de ster draaien, wat vloeibaar water op het oppervlak mogelijk maakt.



Het waren wetenschappers onder leiding van Michaël Gillon van de Luikse Universiteit die de eerste vondsten rond TRAPPIST-1 hebben gedaan. Hun eerste publicaties dateren van mei 2016.