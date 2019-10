“65 miljoen mensen wereldwijd zijn blind omdat ze simpele operatie niet kunnen betalen” Redactie

08 oktober 2019

15u00 3 Wetenschap & Planeet Minstens 2,2 miljard mensen op deze aardbol gaan door het leven met een verminderd gezichtsvermogen of zelfs blindheid, zo blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Frappant: maar liefst de helft van deze gevallen zouden vermeden kunnen worden door toegang tot de nodige zorg. Veel slachtoffers hebben simpelweg niet de middelen om een bril te kopen of een eenvoudige ingreep te ondergaan.

Het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt naar aanleiding van ‘Wereld Zicht Dag’ gelanceerd, deze donderdag, en geeft aan hoe het met het gezichtsvermogen van de wereldbevolking is gesteld. Uit het rapport blijkt dat het totaal aantal personen met oogaandoeningen wereldwijd blijft stijgen. Enerzijds is dat te wijten aan een steeds ouder wordende bevolking, maar ook onze (ongezonde) levensstijl zit daar voor iets tussen. Denk maar aan langdurig zitten en een onevenwichtig eetpatroon, waardoor bijvoorbeeld ook chronische oogaandoeningen die gerelateerd zijn aan diabetes vrij spel kunnen krijgen. Tot slot hebben vele mensen in kwetsbare bevolkingsgroepen nog steeds geen toegang tot oogzorg.



“Oogaandoeningen en een verminderd gezichtsvermogen zijn wijdverspreid en worden nog te vaak niet behandeld”, zegt dr. Tedros Ghebreyesus, algemeen directeur van de WHO. “Patiënten die nood hebben aan een behandeling moeten toegang krijgen tot kwalitatieve zorg zonder daar financieel aan onderdoor te gaan. Het is haast niet te bevatten dat 65 miljoen mensen blind zijn of een gelimiteerd gezichtsvermogen hebben terwijl dit bijvoorbeeld opgelost zou kunnen worden met een simpele cataractoperatie en dat 800 miljoen mensen moeite hebben met handelingen in hun dagdagelijks leven omdat ze simpelweg geen bril kunnen kopen.”



De WHO schat dat een 13 miljard euro nodig is om dit alles recht te trekken op wereldwijde schaal in de vorm van nieuwe infrastructuur en een uitbreiding van het aantal gezondheidswerkers. Daarnaast adviseren zij ook om in de toekomst oogzorg in te bouwen in de algemene dekking van de gezondheidszorg, meer in te zetten op onderzoek, en te zorgen voor een verhoogde bewustwording als het aankomt op de nood voor oogzorg.

