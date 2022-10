Zwarte Dood van 700 jaar geleden beïnvloedt onze gezondheid vandaag nog steeds

De Zwarte Dood, ook wel bekend als de builenpest, heeft een enorme impact gehad op de mensheid. Ook al is de epidemie al 700 jaar voorbij, toch vinden we nog een genetische stempel die de ziekte op ons heeft gedrukt.

Onderzoekers hebben een baanbrekende studie uitgevoerd waarbij het DNA van eeuwenoude skeletten werd geanalyseerd. Daarin vonden ze mutaties die mensen hielpen de pest te overleven, maar diezelfde mutaties zijn gekoppeld aan auto-immuunziekten die vandaag de dag mensen treffen.

Zo wat de helft van de mensen in Europa is gestorven aan de pest, naar schatting zou het om 200 miljoen mensen gaan. Onderzoekers vermoedden dat een gebeurtenis van een dergelijke omvang de menselijke evolutie moet hebben beïnvloed. Ze analyseerden DNA uit de tanden van 206 oude skeletten en konden de menselijke resten nauwkeurig dateren van voor, tijdens of na de Zwarte Dood. De oude skeletten werden gevonden in zogenaamde ‘pestkuilen’, dat zijn massagraven waar de vele doden werden begraven.

“Verrassend”

Met de juiste mutaties had je 40 procent meer kans om te overleven. “Dat is enorm”, zegt professor Luis Barreiro van de universiteit van Chicago. “Het is een verrassing om zoiets in het menselijk genoom te vinden.” Het gen maakt eiwitten aan die binnendringende microben in stukken hakken en het immuunsysteem activeren. Het gen bestaat in verschillende versies en je krijgt van elke ouder een kopie. Dus de gelukkigen, die de meeste kans hadden om te overleven, erfden een goed werkende versie van vader en moeder.

De resultaten werden bevestigd in hedendaagse experimenten met de pestbacterie. Bloedmonsters van mensen met de nuttige mutaties waren beter bestand tegen de infectie dan die zonder. “Het is alsof je de Zwarte Dood in een petrischaaltje ziet gebeuren - dat is een openbaring”, zei professor Poinar van de McMaster Universiteit. Zelfs vandaag komen die pest-resistente mutaties vaker voor dan voor de Zwarte Dood.

Volledig scherm McMaster Universiteit deed onderzoek op de tanden van overledenen van de Zwarte Dood. © AP

Het probleem is dat ze in verband zijn gebracht met auto-immuunziekten, zoals de darmziekte van Crohn. Wat onze voorouders 700 jaar geleden in leven hield, kan nu onze gezondheid ernstig schaden.

Covid-19

Ongeveer 1 à 4 procent van het moderne menselijke DNA is afkomstig van onze voorouders die met Neanderthalers sliepen, en deze erfenis beïnvloedt ons vermogen om te reageren op ziekten zoals Covid-19. “Die littekens uit het verleden beïnvloeden vandaag nog steeds onze vatbaarheid voor ziekten, op een heel opmerkelijke manier”, zei professor Barreiro.

De coronapandemie zal echter geen soortgelijke erfenis achterlaten. Evolutie werkt via je vermogen om je voort te planten en je genen door te geven. Covid-19 doodt voornamelijk ouderen die al voorbij het punt zijn om kinderen te krijgen. Het vermogen van de pest om over het hele leeftijdsspectrum en in zulke grote aantallen te doden, betekende dat het zo’n blijvende impact had.