Zullen vaccins voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe varianten?

De afgelopen maanden volgden nieuwe varianten van het coronavirus elkaar in sneltempo op. Zo was er er B1.1.7 in het Verenigd Koninkrijk, B.1.351 in Zuid-Afrika, en B.1.1.248 in Brazilië. Alle drie beschikken ze over een belangrijke mutatie - N501Y - die het eiwit waarmee het coronavirus onze cellen binnendringt verandert. Doordat deze sleutel nu beter werkt, zijn de nieuwe varianten besmettelijker dan hun voorgangers. En de varianten uit Brazilië en Zuid-Afrika bezitten ook nog een andere belangrijke mutatie - E484K - die een impact heeft op het sleutel-eiwit. Dankzij deze bijkomende mutatie weten deze varianten onze antilichamen makkelijker te omzeilen. Daarom is deze verandering degene die wetenschappers het meeste zorgen baart, want ze zou wel eens een impact kunnen hebben op de doeltreffendheid van onze vaccins.