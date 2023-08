Zowat 1 op de 2 honden en katten is te dik: “Helaas wachten baasjes veel te lang om in te grijpen”

Tijgermug vestigt zich in ons land: hoe gevaarlijk is hij? “We moeten vermijden dat mensen lange mouwen en broeken moeten dragen in de zon”

De Aziatische tijgermug is erin geslaagd om afgelopen winter te overleven in ons land. Dat hebben Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor het eerst vastgesteld. Het insect is zich nu dus in ons land aan het vestigen, zeggen de instellingen. Hoe gevaarlijk is dat? Hoe herken je hem? En wat moet je doen als je er één tegenkomt? Marie Hermy, die als onderzoekster bij Sciensano de epidemiologie van infectieziekten door teken en muggen bestudeert, weet er alles van: “Het gevaar voor ziektes bij ons hangt af van hoe goed het beestje bestreden wordt.”