Zo zagen we Mars nog nooit: ESA zendt vandaag voor het eerst livebeelden uit van rode planeet

“Gemiddeld leven er bij ons 4.000 tot 7.000 dieren in een mierennest”: hoe krijg je mieren weg uit je huis?

Nu het weer warmer wordt, gaan mieren actiever op zoek naar voedsel, en daarbij kunnen ze ook in je keuken of op andere plaatsen in huis opduiken. Een colonne mieren over je aanrecht die voedsel meeslepen naar hun nest... Als je niks doet, lijkt het of een ware invasie je huis binnentrekt. Je kunt terugvechten met een arsenaal aan bestrijdingsmiddelen, zoals gif. Maar er zijn ook andere manieren om van de dieren af te komen. Bioloog Robin de Vries geeft advies.