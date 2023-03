Zo smaakte de prehistorie: voedingsbedrijf kweekt gehaktbal van lang uitgestorven mammoet

1,2 kilogram, zoveel weegt de mammoetgehaktbal van Vow. De rijkelijke portie werd vandaag voorgesteld aan het grote publiek. Het bedrijf zet zich in om vlees te kweken uit cellen zonder dat er dieren geslacht moeten worden. Met deze actie willen ze het verband benadrukken tussen grootschalige veeteelt en de vernietiging van wilde dieren en de klimaatcrisis.

Het Australisch bedrijf kiest voor een andere benadering van kweekvlees. Een groot aantal bedrijven werken aan vervangers voor conventioneel vlees, zoals kip, varkensvlees en rundvlees. Maar Vow streeft ernaar cellen van onconventionele soorten te mengen en te combineren om nieuwe soorten vlees te creëren. Het bedrijf heeft al het potentieel onderzocht van meer dan 50 soorten, waaronder alpaca, buffel, krokodil, kangoeroe, pauwen en verschillende soorten vis.

Het eerste gekweekte vlees dat aan restaurants zal worden verkocht is de kwartel. Het bedrijf verwacht dat het dit jaar in restaurants in Singapore zal geserveerd worden. “Het doel is om een paar miljard vleeseters te laten overstappen van het eten van conventionele dierlijke eiwitten naar het eten van dingen die kunnen worden geproduceerd in labo’s”, zei George Peppou, CEO van Vow, aan de Britse krant The Guardian. “Wij geloven dat dit het beste zal lukken als we nieuw vlees blijven uitvinden. We zoeken naar cellen die gemakkelijk kweken, lekker en voedzaam zijn, en dan mixen en matchen we die cellen om echt lekker vlees te krijgen.”

“We hebben de wolharige mammoet gekozen omdat het een symbool is van het verlies aan diversiteit en een symbool van klimaatverandering”, vertelde Tim Noakesmith, medeoprichter van Vow aan The Guardian. Het dier zou zijn uitgestorven door de jacht van de mens en de opwarming van de wereld na de laatste ijstijd.

Toekomst

Het oorspronkelijke idee was van Bas Korsten van creatief bureau Wunderman Thompson: “Ons doel is een gesprek op gang te brengen over hoe we eten, en hoe de toekomstige alternatieven eruit kunnen zien en smaken. Kweekvlees is vlees, maar niet zoals we het kennen”, staat te lezen in The Guardian. Plantaardige alternatieven voor vlees zijn nu gemeengoed, maar kweekvlees bootst de smaak van conventioneel vlees veel beter na. Kweekvlees van het merk Good Meat wordt momenteel alleen in Singapore aan consumenten verkocht, maar twee bedrijven hebben inmiddels een goedkeuringsproces in de VS doorlopen.

Vow werkte samen met Professor Ernst Wolvetang van het Australische Instituut voor Biochemie in Queensland. Hij zegt dat voorlopig niemand de mammoetgehaktbal al heeft geproefd. “We hebben dit eiwit al duizenden jaren niet meer gezien. Dus we hebben geen idee hoe ons immuunsysteem zou reageren als we het eten.” Wolvetang denkt wel dat als ze het proces opnieuw doen, dat ze ze het vlees kunnen aanpassen zodat het smakelijker wordt voor mensen die nu leven.

Volledig scherm Zo ziet de gehaktbal van mammoetvlees eruit. © Vow

Seren Kell, van Good Food Institute Europe, zei aan The Guardian: “Ik hoop dat dit fascinerende project nieuwe gesprekken op gang zal brengen over het buitengewone potentieel van kweekvlees om duurzamer voedsel te produceren. Door rundvlees, varkensvlees, kip en zeevruchten te kweken in een lab kunnen we de meeste impact hebben op de uitstoot van de conventionele dierlijke landbouw.”

McMammoet?

Ook het Belgische bedrijf Paleo is actief in deze branche en is bezig met de ontwikkeling van mammoetvlees. “We willen vlees en vis maken, maar geen dieren doden. Dus moesten we de code van vlees kraken”, staat te lezen op de website. Tijdens die zoektocht zijn ze uitgekomen bij het alternatief: “heemeiwitten”. “Het is nu onze bijdrage om alternatieve eiwitten op het menu te zetten”. Volgens Paleo zelf zijn ze het meest geavanceerde bedrijf op de markt en zullen hun producten binnenkort beschikbaar zijn voor particulieren.

In 2018 gebruikte een ander bedrijf DNA van een uitgestorven dier om gummibeertjes te maken van gelatine van een mastodont, een ander olifantachtig dier. Of we binnenkort in de McDonald’s een McMammoet gaan kunnen bestellen valt echter nog af te wachten. De mammoetgehaktbal was, voorlopig, eerder een stunt dan een poging om een product in de markt te zetten.

Volledig scherm Zo zou de mammoet eruit hebben gezien. © Vow