Zo maak je een insectenhotel waar de bewoners graag vertoeven: “Versplinterde of gerafelde stengels kunnen de vleugels van insecten beschadigen”

Insectenhotels, je vindt ze tegenwoordig bijna in elke winkel. Een goede investering voor je tuin, want zo’n verblijf lokt heel wat nuttige insecten. Toch? Werkt een insectenhotel echt? En waarop moet je letten als je er zelf een wilt plaatsen? De experten van Natuurpunt zochten het uit voor onze insectenzomer.

Het begint in je tuin

Het probleem is dat veel tuinen door het gebruik van pesticiden of door het opruimen van dood materiaal zoals bladeren, takken en stengels te ‘proper’ zijn geworden. Hierdoor kunnen heel wat insectensoorten niet profiteren van stervend of dood hout of wilde kruiden, waardoor insectenhotels in deze omgeving weinig kans maken om bevolkt te raken. Een niet zo strak onderhouden tuin gevuld met bloemen, losse bladeren en dood hout lokt veel meer insecten.

Daarnaast speelt mee dat insecten behalve een ideale nestgelegenheid ook nood hebben aan geschikt voedsel. In veel gevallen gaat het over stuifmeel en nectar. Daarom is het van groot belang dat je naast het insectenhotel zelf ook rekening houdt met een gepast voedselaanbod. Voor volwassen insecten is nectar de voornaamste voedingsbron. Inheemse plantensoorten in de buurt van het hotel trekken alvast bepaalde insecten aan. Bombastische bloemen uit het tuincentrum zijn vaak een minder goede keuze, want daarvan is in veel gevallen de nectar niet (makkelijk) toegankelijk voor insecten. Stuifmeel wordt gebruikt als voedsel voor de larven.

Het hout, riet of de stengels voor de bouw van je hotel zijn best onbehandeld.

Kies het juiste materiaal

Wil je zelf een insectenhotel maken? Het hout, riet of de stengels voor de bouw van je hotel zijn best onbehandeld. Dat om aanwezige pesticiden te vermijden die het nieuwe leven doden. Ook als de buizen van de stengels versplinterd of gerafeld zijn, vindt er geen kolonisatie plaats, of toch niet van de gewenste insecten. De vliesvleugels van bepaalde insecten, zoals wilde bijen of wespen, kunnen hierdoor namelijk beschadigd raken.

Dennenappels, houtsnippers, stro en schors hebben geen biologische functie voor wilde bijen en co. Wel zijn ze goed voor andere insecten, zoals oorwormen. Ook spinnen vinden hierin een goede schuilplaats. Lege slakkenhuizen in een insectenhotel worden niet gekoloniseerd door wilde bijen. Hoewel er wel wilde bijen zijn die broeden in lege slakkenhuizen: dan moeten ze op de grond liggen. De ideale plaats is in een weide, op een zonnige plek met losse grond.

Grote blokken cellenbeton (Ytong) of gasbetonstenen hebben door hun sponseffect een hoog watergehalte, wat nadelig is voor de bewoners van een insectenhotel. Gebruik van zacht hout (bv. naaldhout) veroorzaakt risico op letsels door het ontstaan van scheuren en de kans op zwellen. Bovendien ‘lekt’ naaldhout hars in de nestgangen. Het is dus belangrijk om bij de bouw van een insectenhotel hardhout te gebruiken, zoals het hout van es, eik, beuk, fruitbomen (bv. appel), kastanje en robinia.

Bamboe buizen zijn ook geschikt voor eenvoudige zelfbouw. Indien nodig moet een buis wel worden geboord om snijkanten te vermijden. Niet alleen bamboe doet het goed, ook gedroogde stengels van bramen, frambozen, toorts en vlierbessen kunnen dienen als ideale nestgangen. Wist je dat sommige insecten zelfs rechtopstaande stengels verkiezen? Een mix van liggende en staande stengels is ideaal.



Niet alleen bamboe doet het goed, ook gedroogde stengels van bramen, frambozen, toorts en vlierbessen kunnen dienen als ideale nestgangen.

Keiharde kleiwanden met geprefabriceerde gaten zijn te vermijden, omdat bepaalde soorten in de klei leven en de gaten zelf graven. Om te weten of klei te hard is, kan je de vingernageltest doen: als je de klei kan wegkrabben, is de klei geschikt. Is de klei te stevig of gemengd met stro, maken de dieren geen kans.

Natuurlijk is het ontzettend spannend om in een nestholte te kunnen kijken. Maar let op met gebruik van glas. Dat brengt het gevaar met zich mee dat het broed in de cel gaat schimmelen, of oververhitten in de zomer. Glas is bovendien niet ademend. Als je toch graag wilde bijen wil zien broeden, kun je dat beter realiseren met groefplanken. Die kan je gemakkelijk openen om een kijkje te nemen in de broedkamers. Maar ook hier geldt: informeer eerst hoe je dat doet zonder de wilde bijen en hun broed te verstoren of te vernietigen.

Zorg voor een correcte opbouw

Bij het gebruik van stengels moet je ervoor zorgen dat de stengelknopen niet in het voorste gedeelte zitten. Voor knagende insecten die zelf hun nestgangen maken is dit niet zo’n groot probleem, maar andere kunnen hier niet doorheen. Buizen en stengels die aan de achterkant open zijn, worden meestal niet gekoloniseerd. Je zorgt er dus best voor dat de achterkant dicht is.



Let goed op de diepte van de boorgaten.

Ook te oppervlakkige boorgaten zijn niet goed. Er zijn nochtans veel insectenhotels te koop met boorgaten van slechts 3 tot 4 cm diep. Als je weet hoe een nest van een wilde bij er vanbinnen uitziet, dan weet je waarom dat niet ideaal is: de eerste nestcel wordt vaak leeg gelaten, daarna komen de broedcellen voor mannetjes en achterin het nestkanaal komen de broedcellen voor vrouwtjes. Als de nestbuis slechts 3 à 4 cm diep is, hebben de meeste wilde bijen niet voldoende ruimte om genoeg nestcellen te kunnen bouwen. Er wordt algemeen aangeraden om nestgangen te voorzien die minstens 10 cm diep zijn, al is dat ook wat afhankelijk van het soort insect dat hierin komt nestelen. Hoe groter de bij, hoe dieper de nestgang moet zijn. Een tronkenbijtje van 7 mm groot zal dus sneller tevreden zijn met een minder diepe nestgang dan een gehoornde metselbij van 12 mm groot.

Er zijn veel wilde bijen in heel verschillende maten. Van zeer klein (2 mm) tot vrij statig (15 mm). Grote boorgaten met een diameter van meer dan 10 mm blijven dikwijls leeg omdat er geen specifieke bewoners voor zijn. Boorgaten of rietstengels met een diameter van 1 mm kunnen goed zijn voor vlooien, maar ze helpen onze wilde bijen niet erg. Opnieuw geldt hier dat een variatie aan groottes ideaal is. Let wel: niet gaaf geboorde gaten kunnen letsels veroorzaken. Daarom boor je best parallel aan de richting van de vezel als je boomschijven gebruikt, en moet je ook aandacht hebben voor de gaafheid van de opening.



Insectenhotels worden graag geplunderd door spechten.

Insectenhotels worden graag geplunderd door spechten. Ze zijn verzot op de sappige insectenlarven. Zeker holle stengels in een insectenhotel worden vaak door spechten naar buiten getrokken, zelfs als ze aan de achterkant gelijmd zijn. Om dat te voorkomen, moet boven de nesthulpen op een afstand van ongeveer 15 cm een dichtmazig rooster worden bevestigd, waardoor de wilde bijen en co. nog goed kunnen vliegen (bv. maaswijdte 2 cm).

Kies een goede locatie

Het is het beste om je insectenhotel op een zonnige plek te plaatsen, beschut tegen regen en wind. Zorg ervoor dat de open zijde zo zonnig mogelijk op het zuiden georiënteerd is. Dat laatste is vooral belangrijk voor wilde bijen. De optimale locatiehoogte voor wilde bijen is ongeveer 50 cm van de grond. Voor andere insecten zoals oorwormen, spinnen en pissebedden plaats je het insectenhotel beter dicht tegen de grond.

Zorg tenslotte dat er water in de buurt is, en mogelijk wat vochtige grond. Zo kunnen wilde bijen de buizen dichtmetselen met modder, klei of zand. Bovendien hebben bijen bloemen of bijenweides nodig om zich van voedsel te voorzien.

Is de zomer voorbij? Je insectenhotel in huis halen is niet de juiste keuze. Het hotel moet ook in de winter buiten op zijn eigen plek kunnen blijven hangen, zodat de insecten niet onnatuurlijk vroeg uitkomen en sterven.

