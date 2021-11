Zeven op de tien Vlamingen zegt expliciet wetenschap te vertrouwen

Tijdens de coronacrisis is het vertrouwen van de Vlamingen in de wetenschap stabiel gebleven. Zeven op de tien Vlamingen zegt zo expliciet te vertrouwen in de wetenschap. Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer, die Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) zondag op de Dag van de Wetenschap heeft bekendgemaakt.

"Ondanks de aanhoudende crisis en moeilijke tijden, blijft de Vlaming het belang van wetenschap erkennen en erin vertrouwen", aldus Crevits in een persbericht. "Dat is een meer dan positief signaal en geeft een boost aan de doelstelling om het draagvlak voor onderzoek en wetenschap te vergroten.”

De Wetenschapsbarometer is een bevragingsinstrument van de overheid, dat het draagvlak voor wetenschap en technologie bij de Vlaamse bevolking moet bepalen. Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan een groot vertrouwen te hebben in wetenschap: slechts 4,2 procent zegt geen vertrouwen te hebben, 73 procent heeft expliciet wel vertrouwen. Volgens één op de drie Vlamingen is de impact van wetenschap ook groter door de coronacrisis.

Anderzijds vertrouwt maar 51 procent van de Vlamingen dat het klopt wat wetenschappers zeggen. Dit is wel gestegen tegenover vorige jaren: 45 procent in 2020 en 39 procent in 2019.

"Een mogelijke verklaring kan de communicatie zijn. Hoewel drie kwart vindt dat wetenschappers tijdens de coronacrisis professioneel overkomen, vindt slechts de helft van de Vlamingen dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis", klinkt het in het persbericht. Vooral 55-plussers vinden dat wetenschappers te weinig inspanningen doen om begrijpelijk over te komen, zo blijkt.

Economische vooruitgang

In de Wetenschapsbarometer komt ook het belang van wetenschap voor de economische vooruitgang naar voor. Zo is 80 procent van de ondervraagde Vlamingen daarvan overtuigd.

"De wetenschapsbarometer legt ook werkpunten bloot", aldus nog Crevits. "Zo blijkt de communicatie rond wetenschap voor velen niet altijd even begrijpbaar. Het bekrachtigt waarom we in Vlaanderen meer dan 10 miljoen euro in wetenschapscommunicatie investeren. We willen wetenschap tot in de huiskamer brengen bij jong en oud."

De barometer is in oktober afgenomen door iVOX bij 1.300 respondenten. Ook 248 werkgevers, 301 leerkrachten, 781 ouders en 476 leerlingen werden bevraagd.