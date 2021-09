Zeven gewonden bij tornado in Duitse stad Kiel

Tweede tornado op korte tijd raast over België: “Uitzonder­lijk, maar ook weer niet”

28 juni Ook het zuiden van ons land werd zondag getroffen door noodweer. In de gemeente Houffalize in de provincie Luxemburg werd een boerderij vernield door een voorbijrazende minitornado, ruim een week nadat zo’n zeldzaam weerfenomeen al een spoor van vernieling trok in het Naamse Beauraing. “Dat we in België twee keer op korte tijd een tornado waarnemen, is uitzonderlijk, maar eigenlijk ook niet", legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit.