Zelfs na 60 miljoen sterren nog steeds geen teken van buitenaards leven

Al 7 decennia lang zijn wetenschappers op zoek naar radiosignalen die per ongeluk of voor expres uitgezonden zijn door intelligent buitenaards leven. Maar tot nog toe blijft de vraag “zijn we alleen in het universum of niet” onbeantwoord. Ook de meest recente studie binnen het ‘Breakthrough Listen’ project van miljardair Yuri Milner en wijlen Stephen Hawking brengt daar geen verandering in.

Voor deze studie verzamelde het team met behulp van de ‘Green Bank Radio’ en ‘CSIRO’s Parkes Radio’ telescopen maar liefst 600 uur aan radio observaties. Daarbij keken ze naar alles binnen hun gezichtsveld in een gebied tussen de aarde en het gigantisch zwarte gat in het midden van onze melkweg. Want dat heeft zo zijn voordelen. Allereerst neemt het aantal sterren per oppervlakte toe naarmate je dichter bij het centrum komt. De wetenschappers schatten dat er zich zo’n 60 miljoen sterren in hun gezichtsveld bevonden. Meer sterren betekent meer kans op mogelijks bewoonbaar gebied. En doordat die zich dichter bij elkaar bevinden kan dat stimulerend werken voor de ontwikkeling van interstellaire communicatie en reizen. Tot slot is het centrum ook dé ideale plaats voor een geavanceerde beschaving om een baken te plaatsen dat signalen kan verzenden naar heel de melkweg.

Volledig scherm Green Bank Radio Telescoop. © EPA

Maar er zijn ook nadelen aan verbonden als je die richting uitkijkt. De regio het dichtst bij het centrum van de melkweg is onbewoonbaar door schadelijke straling, exploderende supernova’s en gaswolken waar de temperatuur al snel tot in de miljoenen graden kan reiken. En dan is er nog niets gezegd over dat gigantische zwarte gat in het midden.

Helaas ontdekten de onderzoekers geen herhalende radiosignalen tussen de frequenties van 0,7 en 93 GHz. Geen buitenaardse intelligentie dus, al is de zoektocht nog maar net begonnen. De wetenschappers wisten wel een aantal gebeurtenissen vast te leggen waarbij magnetars, een type neutronenster, bij betrokken waren. Goed nieuws dus voor de astronomen die dit soort ster bestuderen.