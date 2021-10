Zeespiegel stijgt alsmaar sneller: “Als het zo doorgaat, dan zal Vlaanderen ooit verdwijnen”

Komende weken veel vallende sterren te zien

23 oktober De komende weken zijn in ons land veel vallende sterren te zien, meldt weerdienst Meteovista. Dat komt doordat verschillende meteorenzwermen in die periode samenvallen. Volle Maan is net geweest en de komende tijd stoort de maan steeds minder. De piek vindt op 17 november plaats. Die nacht zijn er 23 tot 34 vallende sterren per uur zichtbaar.