Zeespiegel Nieuw-Zeeland stijgt sneller dan verwacht: Wellington en Auckland bedreigd

Waarom treft de nieuwe vorm van hepatitis vaker kinderen? Prof. Steven Van Gucht beant­woordt de belangrijk­ste vragen

In ons land zijn er tot nu toe twee gevallen ontdekt van een nieuwe vorm van acute hepatitis, ofwel leverontsteking. Het gaat in beide gevallen om tieners, jonger dan 16 jaar. Overal ter wereld duikt die nieuwe leverziekte op. Maar wat is het precies? Waarom zijn de patiënten vaak jong? En heeft het iets te maken met de lockdowns van de voorbije jaren? Professor Steven Van Gucht stelt ons alleszins gerust. Bekijk hieronder zijn antwoorden op de belangrijkste vragen.

1 mei