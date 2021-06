Zalig zomerse zondag met temperaturen tot 25 graden, “tropisch warm vanaf woensdag”

Vandaag start op veel plaatsen helder met al snel veel zon. Er vloeit warmere lucht naar ons land waardoor het kwik naar zomerse waarden stijgt. De maxima schommelen van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in de Kempen, meldt het KMI. “Dit zomers weerbeeld is slechts de opmaat voor een periode met nog meer zon en hogere temperaturen”, klinkt het bij NoodweerBenelux.

We hebben te maken met een uitloper van een hogedrukgebied dat vanuit het zuidwesten komt opzetten, legt Nicolas Roose van de weerdienst uit. En dat merken we aan de temperaturen. Op veel plaatsen klimt het kwik vandaag tot 25 graden met het maximum aantal zonuren. In het uiterste westen en noordwesten van het land kunnen wel enkele stapelwolkjes opduiken.

Opgelet: de UV-index is hoog waardoor u snel verbrandt in de zon. Smeren is dus de boodschap.

Volgende nacht is het rustig en helder weer. De minima liggen tussen 6 of 7 graden in de Oostkantons en 13 graden in Brussel.

Morgen klimt de temperatuur nog iets hoger. Het blijft aanhoudend zonnig en we krijgen maxima die schommelen van 21 à 22 graden op het strand tot 29 à 30 graden in de Kempen.

Dinsdag komt er meer bewolking, maar het blijft overwegend droog met maxima van 24 tot 28 graden. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit noordnoordoost met temperaturen rond 21 à 22 graden.

“Vanaf woensdag wordt het tropisch warm in ons land met op diverse plaatsen 30 graden en meer. Het is niet uitgesloten dat we dan het criterium voor een regionale hittegolf bereiken(serie van minstens 5 zomerse dagen met 25 graden, waarvan er zeker 3 tropisch zijn met meer dan 30 graden, nvdr.)”, zegt Roose. Volgens het KMI is een lokale (onweers)bui mogelijk komende woensdag.

Volledig scherm Woensdag klimt het kwik op diverse plaatsen tot 30 graden en meer. © NoodweerBenelux

Kans op fel onweer stijgt

NoodweerBenelux verwacht de eerste hevige onweersbuien pas in de loop van donderdag. “Er is een grote eensgezindheid in de weermodellen aanwezig dat er donderdag lokaal klank-en lichtspel zal optreden. De atmosfeer is bijzonder onstabiel en dat vertaalt zich later op de dag in hevig onweer vanuit Frankrijk.”, aldus nog Roose.

Volgens de weerdienst blijft het ook na donderdag en vrijdag op veel plaatsen (zomers) warm met geregeld onweerskansen.

Volledig scherm NoodweerBenelux verwacht de eerste hevige onweersbuien in de loop van donderdag. © NoodweerBenelux