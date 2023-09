Wondje op je huid in dit warme weer? Pas op voor wondroos: “Door de gifstoffen van de bacteriën kan je huid echt kapot gaan”

Noodweer Grieken­land: veel dorpen van buitenwe­reld afgesneden, dodentol stijgt tot zes

Na de drieste doortocht van storm Daniel trachten Griekse reddingswerkers nog steeds volop mensen in overstroomde dorpen in veiligheid te brengen. Hoeveel mensen vermist worden, blijft onduidelijk, want veel dorpen zijn nog door watermassa’s omsloten en van de buitenwereld afgesneden. Mensen die er vastzitten, kunnen vaak niet meer telefoneren, omdat de batterij van hun gsm leeg is en er geen stroom is.