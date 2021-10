Wolk van zwaveldioxide van vulkaanuitbarsting La Palma bereikt België, moeten we ons zorgen maken?

Zwavelstofdioxide

Ook ons land ondervindt problemen van de uitbarsting. Tijdens de eruptie is een grote hoeveelheid zwaveldioxide vrijgekomen. “Zwavelstofdioxide is een kleurloos gas en bij zeer hoge concentraties kan dat irritatie veroorzaken op de luchtwegen of de ogen”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters. Het verplaatst zich in de vorm van een wolk, en die heeft intussen ook ons land bereikt. Toch hoeven we ons niet meteen zorgen te maken. “Dinsdag kwam opnieuw een hogere concentratie over, maar die bevond zich op vijf kilometer hoogte. De lucht die we inademen op het grondniveau, die was zeker oké. De luchtkwaliteit op basis van zwavelstofdioxide was zelfs uitstekend. We hebben helemaal niets om ons zorgen over te maken.”